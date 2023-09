La verdadera función del agujero de la tapa de los bolis que podría salvarte la vida

El bolígrafo BIC es un clásico entre los estudiantes de España y es más que probable que la mayoría de personas lo hayan tenido entre sus manos más de una vez en la vida. A pesar de su forma tan sencilla, su estructura y diseño con un agujero en la tapa tienen una justificación sanitaria.

Uno de los motivos por los que existe este agujero en la parte superior de la funda del bolígrafo tiene que ver con la presión. Si estás en un avión, esta pequeña apertura equilibra la presión que existe dentro del objeto con la de fuera, que debido a la altitud es distinta. Por otro lado, esta cavidad tiene también una función que podría salvarnos la vida en un momento dado.

La razón por la que la tapa del BIC puede evitar la muerte

Son muchas las personas que acostumbran a poner en sus labios o incluso morder los bolígrafos. Sin embargo, este nerviosismo o inquietud puede llegar a crearte un problema médico bastante grave en caso de que lo tragues de forma accidental. A pesar de que el agujero de la tapa del boli BIC no estaba en el primer diseño, A partir de los años 90 decidieron incluirlo para asegurar una mínima entrada de aire en caso de que alguien se atragantase y así evitar el riesgo de asfixia.

¿Cómo sé si alguien se está atragantando?

Una persona sufriendo un atragantamiento. ARCHIVO

Es posible que cuando vemos que una persona está tosiendo mucho, enseguida nos preocupemos por su estado e intentemos ayudarla, pero la tos no es un signo por el que debamos emplear los primeros auxilios, ya que tosiendo se pueden llegar a expulsar de forma natural objetos que tengamos atascados. Si ves que alguien está en esta situación, es importante que la dejes que continúe tosiendo.

Entonces, ¿cuándo debemos brindar primeros auxilios?

Cuando veamos que una persona tiene las manos apretadas a la garganta y una expresión de pánico o confusión.

y una expresión de pánico o confusión. ​Cuando esa persona no puede hablar y comunicar lo que le está sucediendo.

y comunicar lo que le está sucediendo. ​Cuando vemos que la respiración es forzada o escuchamos un sonido extraño cuando intenta respirar.

o escuchamos un cuando intenta respirar. ​Si la persona no está tosiendo e intentando expulsar de forma natural el objeto.

e intentando expulsar de forma natural el objeto. ​Cuando existen cambios de color en la piel o los labios .

. ​Cuando hay una pérdida de conocimiento.

Qué hacer si alguien se está atragantando

Maniobras básicas para resolver un atragantamiento. SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO (SUC)

Existe una técnica que consiste en dar cinco golpes en la espalda de la persona que está sufriendo el atragantamiento. Para ello, debes colocarte detrás, abrazarlo a la altura del pecho y doblar a la persona por la cintura para que acabe mirando al suelo. Después, tienes que dar cinco golpes separados con la palma de la mano entre sus dos omóplatos. Esta técnica no se recomienda hacer en caso de no saber cómo o no sentirte seguro de ella.

Lo más recomendable es realizar compresiones abdominales. Para ello, sigue estos pasos:

Sitúate de pie detrás de la persona que se esté atragantando. ​Ayúdate de tus brazos, que debes poner alrededor de su cintura, e inclínalo levemente hacia delante. ​Cierra el puño de una mano y ponlo en el ombligo. ​Pon la otra mano encima de tu puño y agárralo bien. ​Presiona rápidamente el abdomen como si quisieras levantar a la persona. ​Una vez lo hayas hecho cinco veces, comprueba si ha expulsado el objeto. Si no lo ha hecho, sigue con las compresiones de la misma forma.

Si hay varias personas alrededor, pídele a alguien que llame a emergencias mientras tú realizas los primeros auxilios. Si estás tú solo haciendo el rescate, realízalos y luego llama a emergencias.

