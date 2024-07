"La vareniclina es segura y ha reportado la mayor efectividad tras un año de tratamiento para dejar de fumar"

Dejar de fumar supone un gran reto para la mayoría de las personas. Los datos indican que tan solo un 30% de quienes toman la decisión de abandonar el tabaco acceden a medios para poder conseguirlo y que 65% del total de las personas que intentan dejar el hábito recaen en los tres primeros meses.

Dentro de los tratamientos más eficaces se encuentra la vareniclina: se administra de forma oral - lo que permite una mayor adherencia del paciente- y consigue incrementar casi hasta tres veces más las posibilidades de éxito al cabo del año de tratamiento. Profundizamos en esta terapia gracias a Noa Rey, farmacéutica experta en tabaquismo y miembro de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo.

Los datos indican que tan solo un 30% de las personas que quieren dejar de fumar acceden a medios para poder conseguirlo. ¿Por qué es tan bajo este porcentaje? ¿Hay falta de información sobre los medios al alcance o a la anticipación de que no se va a conseguir?Durante décadas, la industria del tabaco ha buscado que los fumadores tengan una baja percepción del riego que supone fumar para su salud, es por eso que un gran número de fumadores, al ser conscientes del daño que les causa el tabaco, intentan dejarlo sin ningún tipo de ayuda. Parte de aquellos que no lo consiguen, piden ayudan. Por eso tan solo un 30% de las personas que quieren dejarlo acceden a medios para conseguirlo. Por otra parte, ha costado que, la sociedad en general, sea consciente del grave problema que supone el tabaco para la salud, y quizás falten, por porte de las autoridades y los gobiernos correspondientes, más promoción de los recursos disponibles para poder ayudar al paciente fumador a liberarse del tabaco.

El 65% del total de las personas que intentan dejar el hábito recaen en los tres primeros meses. ¿Cuáles son los motivos más comunes para esta recaída?Fumar es una enfermedad que tiene su origen en una conducta aprendida, con un gran componente adictivo, donde un tercio de los fumadores consigue dejarlo al cabo de un año; pero esto es así en todas las adicciones. Las recaídas son algo característico de las adicciones, que forman parte del propio proceso de abandono. Muchas veces los motivos se basan en una falsa creencia de control sobre el consumo “yo fumo uno y no más, que yo controlo”, también porque el paciente tiende a autoengañarse “por uno no me va a pasar nada”, o por la dificultad para extinguir asociaciones, muchos pacientes fuman muchos de los cigarrillos en modo automático “después de comer, al salir a la calle, al finalizar la jornada laboral” independientemente de las ganas reales de fumar. Y, porque como señalaba antes, fumar es primariamente una conducta aprendida, y no es fácil cambiar una conducta.