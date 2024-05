¿Es gratuita la vacuna de la meningitis en España? Requisitos y personas que pueden acceder a ella

Cuidar nuestra salud es importante para poder sentirnos bien y todo lo que hagamos parece poco si el resultado es que cuerpo y mente estén en las mejores condiciones, una alimentación equilibrada, ejercicio físico y reducir los niveles de estrés pueden ayudarnos. Sin embargo, hay ocasiones en las que no podemos evitar enfermar, cada año se diagnostican unos 1000 casos de meningitis en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología. De ellos, un 10% son muy graves.

En estos casos, puede que todo lo que hacemos para mantenernos saludables en nuestro día a día no sea suficiente, pero seguro que nos ayuda a enfrentarnos a la situación en las mejores condiciones. También haber cumplido con las vacunas recomendadas (y obligatorias) a lo largo de nuestra vida. Además, al incluirse en el Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de 2024, las vacunas contra la meningitis B, C y ACWY son gratuitas.

Requisitos para acceder a la vacuna de la meningitis

La prevención de la meningitis se realiza mediante medidas generales de control que eviten la transmisión respiratoria (lavado de manos, limpieza de las superficies, mantener el contacto mínimo con las personas contagiadas…), con antibióticos tras contacto estrecho con un enfermo (siempre recetados por personal médico cualificad) y, sobre todo, con la vacunación.

Tal y como informan desde el Ministerio de Sanidad, no todas las meningitis pueden prevenirse con la vacunación, pero en la actualidad hay varias vacunas que se incluyen en el calendario de vacunación a lo largo de la vida. Existen vacunas frente a meningococo C, meningococo de los serogrupos A, C, W e Y (vacuna tetravalente) y meningococo B.

Las vacunas frente a meningococo C y las vacunas tetravalentes tienen una buena respuesta inmune y además, generan protección comunitaria, es decir, son capaces de bloquear o disminuir la transmisión, protegiendo así a quien no está vacunado. Las vacunas frente a meningococo B son relativamente recientes, por lo que aún se desconoce la duración de esta protección y, de momento, no se ha observado que produzcan protección comunitaria.

El calendario de vacunación actual incluye diferentes vacunas, entre ellas la vacuna frente a meningococo C debe administrarse a los 4 meses, a los 12 meses y a los 12 años. Además, se ha incluido la vacuna tetravalente a los 12 años de edad y se incluye la administración de una dosis a las chicas y chicos de 13 a los 18 años (vacunación de rescate).

Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda la vacunación de algunos grupos de riesgo como aquellas personas que tienen asplenia anatómica o disfunción esplénica grave, deficiencias del sistema de complemento, siguen un tratamiento con eculizumab, han experimentado un trasplante de progenitores hematopoyéticos, han padecido con anterioridad de enfermedad meningocócica invasiva. También se recomienda en el personal de laboratorio expuesto a meningococo y en situaciones en las que las autoridades sanitarias lo considerasen necesario.

En las personas con infección por el VIH se recomienda la utilización de vacuna tetravalente.

Meningitis: síntomas y causas

La meningitis es la infección e inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, que también se denominan meninges. Las causas más comunes son las infecciones virales, que suelen mejorar sin tratamiento, pero si se trata de una infección meningítica bacteriana, puede llegar a provocar la muerte o daño cerebral, incluso con tratamiento. La viral es la más común y rara vez es producida por infecciones por hongos y parásitos.

La viral suele producir síntomas como dolor de cabeza, fiebre ligera, malestar estomacal y diarrea, fatiga y sensibilidad a la luz o fotofobia. La meningitis bacteriana requiere tratamiento médico inmediato, los síntomas suelen aparecer de repente y los más comunes son fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, cuello rígido y cambios en el estado mental.

La mayoría de los casos de meningitis viral se produce en niños menores de 5 años y la bacteriana es frecuente en los menores de 20 años. El riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta entre quienes no hayan completado el calendario de vacunación recomendado.

