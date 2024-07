¿Es cierto que usar colutorios con alcohol aumenta el riesgo de cáncer oral?

Técnicamente, un colutorio es una solución líquida o alcohólica que se usa para el tratamiento de afecciones bucales, y para neutralizar la presencia de determinadas bacterias. Su principal función es desinfectar las encías para prevenir enfermedades muy prevalentes como la gingivitis y la periodontitis. Se trata del último paso de la higiene bucal y es imprescindible para mantener unos dientes sanos y un aliento adecuado.

Sin embargo, cuando acudimos a la farmacia o centro especializado en el que se venden este tipo de preparados líquidos, sucede con mucha frecuencia que hay tanta variedad que no sabemos cuál elegir, ni tampoco el que es más apropiado para nosotros. ¿Lo compramos fluorado o sin flúor? ¿Es bueno utilizarlo con alcohol o mejor evitarlo?

Para responder a las preguntas más frecuentes sobre el uso diario del colutorio y, especialmente, para confirmar o desmentir la afirmación popular de que hay que tener cuidado porque los colutorios con alcohol pueden provocar cáncer oral, hemos entrevistado a la doctora Beatriz de Tapia, vocal de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).

¿Por qué es aconsejable usar colutorio?

"Las bacterias son el agente etiológico principal de las enfermedades más importantes de la boca, que son la caries y las enfermedades periodontales. Para intentar mantener una boca sana y prevenir cualquier problema derivado de la salud oral, lo mejor es llevar un cuidado oral lo más perfecto posible", comienza diciendo la doctora De Tapia.

Lo mejor para eliminar las bacterias, sin lo cual no podemos pasar, incluye una higiene mecánica, un cepillado y un cuidado interdental o con seda. "Eliminar por completo el biofilm o la placa dental sólo con el cepillado es difícil. Para ciertos objetivos hay que añadir un colutorio antiséptico, que es un arma muy potente y una opción muy interesante que nos va a permitir ir un poco más allá".

Los principales beneficios que aporta el colutorio a la salud bucodental tienen que ver con la prevención de la inflamación de las encías (y el consiguiente sangrado), la mejora del aliento, el fortalecimiento del esmalte y la desinfección general de la boca.

¿Sustituye el colutorio al cepillado o la seda dental?

Entre la amplísima variedad de colutorios que podemos encontrar a la venta (fluorados, blanqueantes, antiplaca…), hay que tener en cuenta que todos ellos, sea cual sea el nuestro, se utilizan de igual manera.

"En ningún caso un colutorio va a sustituir a una correcta higiene dental, que pasa por un buen cepillado, con la pasta dentífrica adecuada, y el uso del hilo dental para eliminar los restos de comida que pudieran quedar. El colutorio sirve para reforzar esa rutina, pero no la sustituye", explica la doctora.

Para enjuagar la boca con el colutorio, lo ideal es que echemos un poco de agua en el tapón y mezclemos con un chorrito del líquido. Una vez enjuagado durante unos 20 segundos, se escupe el total de la mezcla y, a ser posible, conviene no ingerir ningún líquido hasta que no pasen unos quince minutos, para no 'arrastrar' sus sustancias desinfectantes.

Colutorios con alcohol, ¿sí o no?

"Durante demasiado tiempo, tuvo lugar una campaña de concienciación muy grande que asociaba el cáncer oral con el consumo de alcohol. Es cierto. Pero hacía referencia a las bebidas alcohólicas. Después, esa asociación fue degenerando hasta el punto de que llegó a los colutorios con alcohol. Se decía que enjuagarse la boca con colutorios con alcohol provocaba cáncer".

A raíz de esta mala fama han surgido innumerables investigaciones científicas "que desmienten por completo esta creencia. Se ha demostrado que el riesgo de cáncer oral viene provocado no por el alcohol en sí, sino por la presencia de otros componentes asociados a las bebidas alcohólicas, que no tienen nada que ver con los colutorios", dice la doctora.

Es decir, como explica Beatriz de Tapia, "aunque el alcohol que llevan los colutorios es como el alcohol de beber, el whisky, el vodka o la ginebra llevan añadidas otras sustancias además del alcohol, compuestos que son los que realmente son cancerígenos, como por ejemplo el uretano. El riesgo no procede del alcohol en sí mismo".

Así pues, la doctora afirma: "No, rotundamente no. El alcohol en los colutorios no provoca cáncer oral"

¿Qué tienen diferente los colutorios con alcohol?

Cuando recomendamos un colutorio, no estamos recomendando el alcohol, puesto que se trata tan solo de un estabilizante de los compuestos del producto. Aunque se elaboran formulaciones sin alcohol, la biodisponibilidad de los compuestos no es la misma si no lo llevan.

Los enjuagues que no incluyen alcohol "lo suplen con aceites esenciales, como es el caso de Listerine, de excelente calidad, aunque se trata de todo un reto para conseguir estabilizar la fórmula. Es una cuestión química, simplemente. En la mayoría de las ocasiones no es sólo el compuesto que lleva, sino la manera en la que está formulado, algo que para la población de a pie es muy complejo de entender".

¿Y si mi colutorio tiene clorhexidina?

La doctora expone que no se recomienda usar colutorios con clorhexidina durante más de 10 días, puesto que podría alterar el sentido del gusto además de causar pigmentaciones en el esmalte dental. Además, los compuestos con alcohol pueden resecar las mucosas.

"Sabemos que la clorhexidina es el mejor desinfectante que existe, el antiséptico más potente. Pero no se puede utilizar a diario porque tiene una tasa de efectos secundarios altísima. Tampoco todas las clorhexidinas van a ser iguales, depende mucho de la formulación".

La mejor idea siempre es consultar a un profesional que nos asesore sobre la mejor formulación según nuestras necesidades, ph, etc…

"A mí, personalmente, me gusta mucho la amplia oferta de Listerine. En sus composiciones hay gran cantidad de aceites esenciales muy buenos, que además se formulan de manera ligeramente distinta en función de si nuestro objetivo es tener un aliento fresco, los dientes más blancos, o eliminar la placa".

"En cualquier caso, estos aceites esenciales son los que consiguen grandes efectos beneficiosos a la hora de eliminar la inflamación de las encías, provocada en muchos casos por la placa dental y que, si no se revierte a tiempo, puede tener consecuencias indeseadas"

