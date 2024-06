Uñas encarnadas: los peligros para la salud de no tratarlas correctamente y a tiempo

Cuando la uña de un dedo crece de forma irregular y se introduce en la piel se le llama uña encarnada. Se trata de una alteración que puede llegar a causar mucho dolor, inflamación, enrojecimiento e hinchazón en el dedo afectado, e incluso derivar en problemas de salud graves si no es detectada a tiempo. Aunque, en cualquier caso, siempre será más conveniente consultar a un especialista y seguir sus indicaciones, evitando así posibles problemas de salud mayores en un futuro.

¿Por qué se encarnan las uñas?

Factores genéticos pueden ser causantes de esta afección, como una curvatura de la uña mayor de lo normal, o determinadas deformidades; los golpes y traumatismos también puede derivar a medio y largo plazo en la encarnación de la uña. Aunque la gran mayoría de factores que ocasionan esta dolencia son consecuencia de hábitos de vida desaconsejables, como el uso de calzado poco respetuoso con la morfología del pie, o una higiene de los pies deficiente.

Padecer ciertas enfermedades como la diabetes también incrementa la posibilidad de desarrollar esta dolencia, entre otros aspectos por el flujo sanguíneo deficiente que provoca esta enfermedad. De hecho, los síntomas de la diabetes muchas veces se manifiesta a través de las uñas, mediante presencia de hongos, infecciones y/o cambio de color de las mismas.

Cómo tratar y prevenir las uñas encarnadas

Lo primero que hay que hacer es usar el calzado adecuado. Evitar zapatos que se estrechen en la punta, tacones y similares. Por otro lado, es necesario cuidar la limpieza y el tipo de corte que hacemos de las uñas, ya que no cortarlas de forma adecuada supone uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar uñas encarnadas. Hay que tener en cuenta que por el hecho de estar creciendo, niños y adolescentes son uno de los mayores grupos de riesgo a la hora de poder padecer esta afección, lo que debe poner en alerta a padres y tutores.

Si la uña está clavada en la piel, se ha inflamado y produce dolor es necesario acudir al podólogo lo antes posible para extraer el trozo de uña causante de la molestia, de esta forma el malestar desaparecerá casi de forma instantánea. Es posible, que el podólogo recete alguna pomada o antiséptico para terminar de curar la zona afectada.

En ningún caso se recomienda que extraigamos la uña por nuestra cuenta, ya que esto podría provocar un dolor incluso más intenso que el causado por la propia afección. También es innecesario y desaconsejable extraer la uña entera. En casos dónde la dolencia está muy avanzada, será necesario recurrir a un tipo de cirugía menor.

Cómo puede perjudicar a la salud no tratarlo

Las consecuencias de no diagnosticar la uña encarnada a tiempo y, por tanto, no tratarla como se debe puede ocasionar problemas graves de salud, especialmente si la persona implicada es diabética, ya que los nervios de los pies pueden verse dañados al producirse un flujo sanguíneo deficiente. Los hongos y las infecciones tienden a manifestarse en el dedo dañado si no tratamos la uña encarnada. Onicocriptosis es el nombre formal con el que se conoce esta afección, se estima que alrededor de un 5% de la población lo sufre al menos una vez en la vida, y en el caso de los diabéticos son hasta un 30% los afectados.

