Un nuevo estudio desmiente que la ketamina sea más efectiva que el placebo para tratar la depresión

La depresión es uno de los problemas de salud mental más prevalentes, en un contexto en el que países desarrollados como España viven una auténtica crisis en este sentido. Con todo, las estrategias tradicionales para atajar la enfermedad a menudo no resultan lo bastante efectivas, con lo que se hace evidente la necesidad de encontrar nuevos métodos.

Precisamente, en los últimos años se han venido publicando algunos trabajos científicos que sugerían posibles aplicaciones de la ketamina (una sustancia disociativa empleada a veces como anestésico, pero con cierto potencial de abuso) en el tratamiento de la depresión.

Un estudio en pacientes quirúrgicos

No obstante, un nuevo artículo publicado en el medio especializado Nature Mental Health ha querido probar estas hipótesis y ha encontrado que la ketamina no parece resultar más efectiva a la hora de reducir los síntomas depresivos que el placebo.

Concretamente, estos investigadores llevaron a cabo un ensayo aleatorizado y controlado con placebo sobre una muestra de 40 pacientes, que habían recibido previamente un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y que tenían una cita para someterse a procedimientos quirúrgicos no cardíacos ni intracraneales.

Estos participantes completaron cuestionarios antes y después de sus respectivas operaciones que se emplearon para evaluar la intensidad de sus síntomas depresivos; y fue durante las intervenciones cuando se les administró el placebo o la ketamina junto a la anestesia general.

Menores estancias hospitalarias

Aunque tanto el grupo que recibió ketamina como el grupo que recibió placebo mejoraron sus puntuaciones en la escala de síntomas depresivos, no se produjo una diferencia significativa entre ambos, lo que sugiere que la ketamina administrada de este modo no resultaría eficaz en el tratamiento de la depresión.

Con todo, sí que hay que destacar que los pacientes que recibieron la ketamina tuvieron una estancia hospitalaria notablemente más corta (menos de la mitad de días ingresados) que aquellos que habían recibido un placebo.

Por ello, los autores argumentan que es posible que fueran las propias expectativas de mejorías de los pacientes las que influyesen en su reducción en los síntomas depresivos, y no las sustancias. Aún así, no hay que dejar de lado el hecho de que los resultados de este estudio contradicen los de otros publicados previamente, así como que en este caso se empleo una forma muy particular de administración de ketamina (como parte de una anestesia general durante una intervención quirúrgica), lo que también puede influir en el resultado final.

Referencias

Lii, T.R., Smith, A.E., Flohr, J.R. et al. Randomized trial of ketamine masked by surgical anesthesia in patients with depression. Nature Mental Health (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s44220-023-00140-x

