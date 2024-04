Un estudio advierte sobre los riesgos de dejar la televisión encendida mientras duermes

En un tiempo como el actual, en el que las pantallas tienen un protagonismo demasiado destacado en nuestro día a día, la ciencia analiza qué impacto tienen éstas en la calidad del sueño. En España, se estima que entre 2 y 5 personas de cada 10 sufre en algún momento dificultad para conciliar o mantener el sueño. Un estudio reciente indica además otras consecuencias importantes a tener en cuenta si nos dormimos con este tipo de irradiación de luz.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) asegura que al menos un 10 por ciento de los trastornos de sueño son crónicos y graves, porcentaje que podría ser mucho mayor ya que el infradiagnóstico es notable en este sentido. A día de hoy, menos de un tercio de pacientes buscan ayuda profesional, según la SEN.

Un equipo de la Universidad de California acaba de revelar las diversas, y a priori poco esperadas, consecuencias de dormir con una televisión encendida, si bien es cierto que entre la población más joven sea más hbaitual dormirse con otras pantallas, como las del móvil o el portátil.

Las conclusiones del estudio se basan en la monitorización de 20 personas adultas sanas con una edad comprendida entre los 18 y los 40 años que fueron expuestas a dos condiciones lumínicas durante sus fases de sueño: luz tenue de 3 luxes (lx) y luz moderada (100 lx). Participantes que fueron seleccionados por dormir diariamente entre 6,5 y 8,5 horas con un horario habitual comprendido entre las nueve de la noche y la una de la madrugada.

Alteraciones cardíacas y glucémicas

Cuando las personas participantes fueron expuestas a la irradiación lumínica mayor (100 lx) durante solo una noche, experimentaron un aumento de la frecuencia cardíaca y también de la resistencia a la insulina a la mañana siguiente en comparación con aquellas que por el contrario habían dormido en un ambiente con poca iluminación.

El hecho de que el organismo no reaccione adecuadamente a la insulina deriva en que la absorción de glucosa sea deficitaria y por tanto aumente los niveles de azúcar en sangre. Este es uno de los resultados más claros de este estudio: evitar esta exposición lumínica beneficia a la salud cardiometabólica.

También se han constatado interferencias en la producción de melatonina, hormona clave que no solo regula el sueño sino que también protege la salud cardiovascular.

Mayor riesgo de obesidad para la mujer

El equipo científico responsable del análisis recoge estudios previos sobre una ecuación directa entre la luz artificial en el dormitorio y un mayor riesgo de obesidad en las mujeres. Entendiendo por luz tanto un televisor como una lámpara en la mesilla. Otro indicador por tanto de la disrupción en la función metabólica.

No hay que olvidar por otro lado que los trastornos del sueño no diagnosticados y que se alargan en el tiempo afectan a otra dimensión trascendental de la salud, la mental. En este sentido, son conocidos los riesgos que pueden suponer en el desarrollo de ansiedad o depresión.

Además de eliminar las interferencias lumínicas, la receta para cuidar el sueño de la mejor manera posible pasa por sencillos pasos: seguir un horario estable; prestar atención a la comida y bebida en la cena; crear un ambiente relajado para conciliar el sueño; limitar las siestas; realizar ejercicio físico y controlar las preocupaciones.

Referencias

C. Mason, I., Grimaldi, D., Reid, K. et al. (2024). Light exposure during sleep impairs cardiometabolic function. Proceedings of the National Academy of Sciences. 119 (12). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113290119

Mayo Clinic (s.f.). Consejos para dormir: seis pasos para dormir mejor. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/sleep/art-20048379

