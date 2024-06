Los trucos de los neurólogos para no perder la memoria a medida que envejecemos

La memoria es ese bien preciado que infravaloramos en la juventud, creyendo que es estable e infinita, y que llama nuestra atención cuando los signos ya son patentes con la edad. La buena noticia es que podemos realizar ciertos ejercicios de prevención que aconseja Richard Restak, neurólogo estadounidense octogenario que nos brinda cuatro tácticas fáciles y asequibles para cualquiera.

Restak es sin duda una fuente confiable: por su saber científico y porque él mismo está atravesando la tercera edad y lo hace en forma. Divulga los conocimientos de toda una vida sin olvidarse de las nuevas tecnologías y tampoco de la depresión ya que puede esconderse, según él, tras las pérdidas de memoria.

Con la llegada de la tercera edad pueden sufrirse síntomas puntuales como pueden ser olvidos leves que no interfieren en la vida diaria de esa persona ni en las actividades que realice, como puede ser las dosis de una medicación, usar el teléfono, recordar el camino de vuelta a casa o conducir, entre otras. Cuando esto sucede, sí debemos acudir a la consulta médica.

Voces expertas hablan de ciertas señales que sí podemos tener en cuenta como síntomas de deterioro cognitivo grave: hacer las mismas preguntas una y otra vez; perderse en lugares conocidos; no poder seguir recetas de cocina; confundirse con el tiempo, las personas o los lugares; y abandonar el autocuidado. Para ejercitar la memoria es importante ser constante en una serie de prácticas sencillas y lo mejor es que estén relacionadas con la vida diaria, tal y como indica el profesor Restak.

El déficit de atención puede ser el verdadero problema

En esos olvidos leves y que son normales en edades avanzadas, Restak identifica que el origen puede estar más en la falta de atención que en un fallo memorístico. Para restaurar la atención, este neurólogo aconseja que cada vez se aprenda una nueva información esta se asocie a un objeto o fenómeno, de forma que el vínculo memorístico sea más firme.

Aunque en otros sentidos pueda concebirse como aliada, la tecnología para este experto es responsable de la distracción, el enemigo de la memoria. Su influencia en la falta de atención es directamente proporcional a esos primeros olvidos leves que nos pueden aquejar.

Ejercicios diarios de memoria: la lista de la compra

Restak se va a los gestos más sencillos para que cuidemos nuestra memoria. Así, aconseja empezar por gestos de lo más cotidianos: la lista de la compra o una receta de cocina. Debemos memorizarlas y practicarlas diariamente, de forma que nos ayude a retener ese conocimiento. En esta línea también aconseja conducir sin GPS.

La importancia de jugar y leer

Los lapsos de memoria son la queja más común en las consultas médicas por parte de las personas mayores de 55 años. Restak asegura que en la mayoría de casos no son síntoma de deterioros graves, si bien es importante ejercitar la capacidad memorística. En esas edades lo lúdico también puede ayudar, por eso el neurólogo aconseja practicar todo tipo de juegos, desde lo más sencillos a los más complejos.

En la línea de las técnicas más lúdicas, el experto estadounidense también destaca la importancia de mantener el hábito de literatura a esas edades, ya que obliga a un compromiso con el texto (recordar personajes, narrativa, etc.) que pueden ayudar en gran medida.

Referencias



NIH (s.f.). Memoria, olvido y envejecimiento. https://www.nia.nih.gov/espanol/memoria/memoria-olvido-envejecimiento

How to Academy. (s.f.). Richard Restak - The Neuroscience of Strengthening Your Memory [Podcast]. https://howtoacademy.com/podcasts/richard-restak-the-neuroscience-of-strengthening-your-memory/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.