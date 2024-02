El tiempo que pasa desde que dejas de fumar hasta que se reduce el riesgo de cáncer

En España se detectan unos 30.000 casos de cáncer de pulmón al año, según los datos que maneja la Asociación Española Contra el Cáncer, y la mayoría de ellos se dan en fumadores o personas que han dejado de fumar recientemente. A pesar de que este sea el más frecuente, el tabaco también aumenta el riesgo de desarrollar otros muchos tipos de cáncer, por lo que dejar de fumar parece una buena idea para prevenirlos.

Si bien los resultados positivos son casi inmediatos en algunos beneficios, como la mejora en el ritmo cardiaco y la respiración, lo cierto es que a la hora de reducir el riesgo de cáncer es necesario tener paciencia, porque tendrán que pasar varios años para que nuestros esfuerzos se vean recompensados, pero lo hacen. Así lo ha demostrado un estudio realizado por investigadores en Corea.

El tiempo necesario para reducir el riesgo de cáncer

Beneficios para la salud de dejar de fumar. Freepik

Dejar de fumar no es una tarea sencilla, hay personas que pasan toda su vida intentándolo, pero entre las muchas ventajas que tiene poder hacerlo para la salud, destaca la capacidad que tiene de reducir el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer. De hecho, las mejoras para la salud son casi instantáneas, pero un estudio publicado en JAMA Network Open ha concluido el tiempo necesario para que esto suceda. Este trabajo ha examinado la evolución a lo largo del tiempo del riesgo de cáncer desde que se dejó de fumar, analizando más de 2 millones de coreanos de 30 años o más.

Los expertos han señalado que el riesgo de cáncer sigue siendo elevado los 10 años siguientes a dejar de fumar y a partir de ese momento, comienza a disminuir, siendo del 50% a partir de los 15 años o más. Tras dejar de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón disminuyó tres años antes que el de otros tipos de cáncer. Además, la edad a la que se deja de fumar es también relevante, el riesgo disminuye más si se deja de fumar antes de los 50 años. Estos resultados ponen en evidencia no solo los beneficios de dejar de fumar para reducir el riesgo de desarrollar cáncer, también las ventajas de hacerlo pronto.

Tabaquismo y cáncer, así se relacionan

Dejar de fumar es posible gracias a una serie de métodos. Freepik

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de cáncer que podemos evitar, el mayor riesgo de padecer cáncer viene de la combustión o del humo del tabaco. Fumar no solo aumenta el riesgo de cáncer, también hace más complicado que el cuerpo pueda enfrentarse a esta enfermedad. Las sustancias tóxicas en el humo del tabaco pueden debilitar nuestro sistema inmunitario, lo que hace que resulte más complicado acabar con las células cancerosas, que se siguen multiplicando sin que podamos detenerlas.

El humo del tabaco está compuesto por unas 4.000 sustancias diferentes, de las que 69 son consideradas altamente tóxicas y cancerígenas. Esas sustancias tóxicas también pueden dañar o cambiar el ADN de las células, que es el encargado de marcar el crecimiento y funcionamiento de estas, al ser dañado, las células pueden comenzar a crecer sin control, formando un tumor canceroso. El humo, además, no solo daña a quien lo consume, también puede afectar a la gente que está a su alrededor.

El tabaco aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, esófago, estómago, cuello de útero, vejiga, riñón, páncreas y próstata, además de la leucemia mieloide aguda. Entre los factores que aumentan este riesgo encontramos desde el tiempo que se lleva fumando, hasta la edad en la que se comenzó, pasando por la cantidad de cigarrillos diarios.

La mejor medida para prevenir los cánceres desarrollados por el tabaquismo es dejar de fumar, así como evitar el humo de segunda mano. Esto no es sencilla, algunas personas lo intentan durante años sin conseguirlo, por eso en muchos casos es necesario buscar ayuda.

Beneficios de dejar de fumar para la salud

Dejar de fumar provoca beneficios inmediatos en nuestra salud iStockphoto

Dejar de fumar no solo reduce el riesgo de desarrollar estos tipos de cáncer, también puede tener grandes beneficios para la salud en general, para empezar, mejorando la calidad de vida, reduce el riesgo de muerte prematura y aumenta hasta en 10 años la expectativa de vida. Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, también de enfermedad respiratoria, mejorando la función pulmonar, dejar de fumar es beneficioso ante un embarazo, sobre todo para la salud y desarrollo del bebé.

Referencias

