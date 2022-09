Así es la prueba que deberían hacer las personas con asma grave o problemas de corazón antes de ir en avión

Cuando mencionamos los tests de vuelo podemos pensar que han regresado, de nuevo, las exigencias por la covid. Sin embargo, estas pruebas están destinadas a aquellos pasajeros que, por sus condiciones de salud, pueden experimentar algunas consecuencias derivadas de los cambios de presión que suele haber al coger un avión.

En ocasiones, se desconocen cuáles son las patologías incompatibles con los viajes en este tipo de medio de transporte, algo que puede derivar en situaciones muy complicadas que pueden terminar con la muerte. Es por esto por lo que los tests de vuelo aseguran si un paciente puede o no volar cuando ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades.

Las enfermedades que analizan los tests de vuelo

Los tests de vuelo son útiles para aquellas personas que quieren hacer un viaje en avión, pero que sufren algún problema respiratorio o cardíaco, asma o, incluso, fibrosis quística. Si un paciente tiene insuficiencia respiratoria, durante un vuelo la disponibilidad de oxígeno se reducirá cuando alcance una determinada altura y esto puede ser grave.

Asimismo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) explica que quienes tienen tuberculosis o requieren de oxigenoterapia deberían someterse a una valoración clínica previa. Los tests de vuelo son una buena opción para reducir los riesgos y eliminar cualquier tipo de preocupación para garantizar la salud de los pasajeros.

¿Cómo se realizan los tests de vuelo?

Para empezar, los tests de vuelo se realizan en los Servicios de Neumología de los Hospitales. Pero, puede que en todos no lo ofrezcan, por lo que conviene informarse con anterioridad para poder llevar a cabo esta prueba sin necesidad de perder el vuelo o de subirse al avión sin la seguridad de saber cuáles han sido los resultados de dicho test.

Asimismo, durante el procedimiento, se simularán las circunstancias en las que se encontrará el paciente durante el transcurso del vuelo que va a coger. Para ello, se le pondrá una mascarilla con una concentración de oxígeno baja, mientras se vigilan sus constantes y cómo el cuerpo reacciona a este cambio. Los resultados se recibirán al finalizar la prueba.

Conviene saber que los tests de vuelo tienen una duración de hasta 20 minutos, tal y como indican desde la Asociación Española de Pediatría (AEPED). No obstante, no siempre hay que someterse a este tipo de tests, pues en el caso de viajar a una ciudad cercana en avión, si este medio de transporte alcanza poca altura, el médico puede no recomendarlos.

Los tests de vuelo son los grandes desconocidos

Pocas personas solicitan información a sus médicos sobre las consecuencias de viajar en avión si tienen asma o algún tipo de insuficiencia cardíaca. Por este motivo, darle visibilidad a los tests de vuelo es crucial para que aquellos pacientes que lo necesiten puedan estar seguros de que podrán viajar sin ningún tipo de inconveniente.

En España, el número de unidades de insuficiencia cardíaca ha aumentado en un 42% solo en 6 años debido a su creciente diagnóstico, como explica la SEPAR. Asimismo, el asma afecta a un 5% de los adultos y a un 10% de los niños, según datos de la FESEMI.

Otras patologías que requieren un test de vuelo como la fibrosis quística o la tuberculosis tampoco se deben obviar y es que puede que, para volar, sea indispensable portar un concentrador de oxígeno en aquellos casos en los que esto sea posible. Pues, habrá pacientes que, debido a su condición, deban elegir otro medio de transporte por su propia seguridad.

