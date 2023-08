Así afecta la tercera ola de calor a tus medicamentos: cómo conservarlos

La tercera ola de calor afecta a la mayor parte de España. Se esperan temperaturas que alcanzan los 44 grados en algunos puntos de la península. Ya conocemos las recomendaciones de expertos frente a un golpe de calor y cómo evitarlo; sin embargo, tanto si estamos en casa, como en la playa, hay productos de primera necesidad que habitualmente vienen con nosotros, como es el caso de la medicación. ¿Se habrán estropeado las pastillas por el calor cuando lleguemos a casa?

Si bien entendemos que muchos alimentos no pueden estar a temperatura ambiente —como es el caso de la leche, el pescado o los huevos, que introducimos en la nevera sin pensarlo—, a menudo no caemos en la cuenta de que ciertos medicamentos requieren unas condiciones específicas de conservación que no son compatibles con el calor del verano.

¿Qué les pasa a los medicamentos con el calor?

Los condiciones a las que no deben someterse algunos medicamentos vienen estipuladas en el prospecto. @[rattanakun] via canva.com

Desde el portal de Salud de la Comunidad de Madrid sostienen que durante los periodos de ola de calor hay que tener especial precaución con el almacenamiento, la conservación y el transporte de los medicamentos para que sigan manteniendo sus propiedades. Ya que, debido a las altas temperaturas propias del verano, algunos de ellos pueden peder su eficacia.

¿Qué pasa si un medicamento pasa de 30 grados?

A la hora de almacenar los medicamentos —explican— debemos tener en cuenta las especificaciones del envase: si deben conservarse entre +2ºC y +8 ºC, en cuyo caso llevarán un símbolo representado con un copo de nieve y deberán conservarse en la nevera (no en la puerta) y es "recomendable utilizarlos inmediatamente tras sacarlos del frigorífico y deben ser transportados en embalaje isotérmico refrigerado (nevera portátil con acumuladores de frío), o, por el contrario, si se deben conservar a temperaturas inferiores a +25ºC o +30°C, cuya exposición puntual no afecta a su eficacia.

En este último caso, los medicamentos se deben almacenar en los lugares más frescos del domicilio: "Mantenerlos dentro de su envase ayuda a limitar las variaciones de temperatura. Se aconseja, como medida de prudencia, transportarlos en un embalaje isotérmico no refrigerado (neverita portátil sin acumuladores de frío)", sostienen.

Todo producto cuya apariencia exterior hubiera sido visiblemente modificada no debería ser consumido

En el caso de supositorios, óvulos o cremas, lo que es sensible al calor es la forma farmacéutica, no el principio activo: "Si el aspecto del producto al abrirlo tras la exposición al calor es normal y regular, el supositorio no está derretido, la crema no ha cambiado de color o de consistencia, indicará que el medicamento mantiene sus propiedades", matizan.

En el caso de los medidores de glucosa en sangre capilar (pinchazo en el dedo) y sus reactivos, "no deben estar expuestos a la luz directa del sol, ni a altas temperaturas ni a fuertes variaciones de temperatura".

¿Cómo conservar los medicamentos en verano?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en su portal web, nos da algunos consejos para preservar las características de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

1. Leer atentamente el prospecto, en el envase están indicadas las instrucciones de conservación de los medicamentos.

2. Los lugares sugeridos para el almacenamiento de los medicamentos en el domicilio suelen ser sitios frescos y secos, por lo que la temperatura que se alcanza sería menor.

3. Si se realizan viajes, no hay que mantener los medicamentos en maleteros o habitáculos de los coches a pleno sol porque se pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

4. Muchos medicamentos no requieren de condiciones especiales de temperatura de conservación. Estos medicamentos han demostrado que no se degradan cuando son expuestos a temperaturas de 40ºC durante seis meses.

¿Se pueden meter los medicamentos en el frigorífico?

Algunos medicamentos deben conservarse en el frigo, en un sitio concreto. PIXABAY / difisher

Aquellos medicamentos que así lo estipulen, deberán ser almacenados en el frigorífico del domicilio o en una nevera (en caso de viaje) teniendo cuidado de que no se rompa la cadena del frío. También hay que tener en cuenta que algunos fármacos pueden perder sus propiedades si se congelan, por lo que su correcta ubicación dentro del frigorífico será fundamental.

Algunos productos, como las tiras reactivas y medidores de glucemia, tienen un rango de temperaturas más estricto y requieren una atmósfera no demasiado húmeda, por lo que no se deben guardar en nevera, apuntan. En el caso de tener alguna duda sobre la temperatura a la que debe conservarse un medicamento, lo más conveniente es consultarlo con el especialista.

