La calidad y la cantidad del descanso diario es fundamental para mantener una buena salud. Por eso es muy importante dedicar las horas necesarias y cumplir con una serie de requisitos de lo que llamamos higiene del sueño.

Pero, por desgracia, en ocasiones no basta con eso. A veces, más que el ruido o la luz de las pantallas, lo que nos impide dormir bien son las preocupaciones y los pensamientos negativos que albergamos y que salen a la superficie en el silencio de las horas nocturnas.

Un entrenamiento cerebral

La manera más adecuada de gestionar estos pensamientos y esta angustia, lógicamente, depende de su origen y su naturaleza. En situaciones vitales muy graves, en las que el estresor sean factores externos como la precariedad económica, problemas laborales o personales, etc. es posible que no podamos librarnos de la ansiedad si no es con un cambio en esa circunstancia. En otros casos, pueden deberse a trastornos psiquiátricos que necesiten el tratamiento adecuado.

No obstante, fuera de estos supuestos, sí existen algunos trucos que pueden ayudarnos a gestionar los pensamientos negativos para evitar que nos quiten el sueño. Un ejemplo es el que describe la terapeuta ocupacional Catalina Hoffmann en su libro Neurofitness.

Tal y como explica la experta, lo que debemos hacer es tomar un cuaderno de hojas blancas y un boli (siempre del mismo color) y dejarlos a mano, por ejemplo en nuestra mesilla. Justo antes de ir a dormir, los tomaremos y anotaremos lo mejor y lo peor del día, pasaremos la página y cerraremos el cuaderno.

Este ritual deberemos repetirlo los siete días a la semana, y sólo en el séptimo podremos leer lo que hemos apuntado en los días previos. Después, apuntaremos la frase que más nos haya llamado la atención.

Tras tres meses repitiendo este proceso, apuntaremos todas las frases destacadas en una cartulina blanca. Según defiende la autora, esto debería liberar el cerebro de todos esos pensamientos que no necesitamos y que nos impiden dormir correctamente.