El estreñimiento y la dificultad para tragar son síntomas de la enfermedad de párkinson, según un estudio

En ocasiones parece que ya sabemos todo lo que necesitamos saber para entender el cuerpo humano, sin embargo, siempre aparecen nuevos estudios que nos ayudan a conocernos un poco mejor. Por ejemplo, nuevos estudios señalan que, síntomas como el estreñimiento o la dificultad para tragar, pueden ser un signo precoz del párkinson, una enfermedad de la que, según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos en España.

Este estudio, publicado por Gut, plantea la hipótesis de que exista asociación entre determinados trastornos gastrointestinales y la enfermedad de párkinson. Se piensa que este tipo de síntomas precede al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como los ictus, y que también podría suceder en el caso de esta enfermedad concreta.

Enfermedad de párkinson

Síntomas que pueden asociarse al párkinson. Europa Press

Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso asociada a síntomas motores, pero también a otras muchas complicaciones. Los síntomas suelen aparecer lentamente y los más habituales son temblores, rigidez en las extremidades, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio y coordinación.

A medida que la enfermedad avanza, los síntomas empeoran, pudiendo tener dificultades para caminar, pero también presentando otro tipo de problemas, como depresión, trastornos del sueño o dificultades para hablar o tragar. Un diagnóstico temprano puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, porque con la medicación adecuada se pueden mejorar los síntomas.

Algunos síntomas tempranos pueden ayudar a reconocer la enfermedad más rápido, tener alguno de ellos no tiene por qué significar que se haya desarrollado la enfermedad, pero si se tienen varios, lo mejor es consultar con un médico. Entre los más frecuentes están los temblores, dificultad al caminar, problemas del sueño y la pérdida de olfato, pero también otros como la tendencia a hacer la letra más pequeña, experimentar cambios en el volumen de la voz o falta de expresión facial.

Los trastornos intestinales como señal temprana de párkinson

Este estudio sugiere que los síntomas gastrointestinales pueden preceder al desarrollo de la enfermedad de párkinson, siguiendo lo establecido por la hipótesis de Braak, que propone que esta enfermedad se extiende progresivamente desde el sistema nervioso entérico hacia el cerebro, implicando el eje cerebro-intestino en el desarrollo de esta enfermedad.

Persona anciana de la mano de su cuidadora. Getty Images

Para su estudio, los investigadores de la Clínica Mayo de Arizona usaron datos de TriNetX, una red nacional de registros médicos de Estados Unidos, dividieron a los sujetos en varios grupos y los monitorizando durante cinco años. Los análisis indicaron que había cuatro afecciones intestinales asociadas con un mayor riesgo de diagnóstico de enfermedad de párkinson:

Gastroparesia o retraso en el vaciado del estómago.

Disfagia o dificultad al tragar.​

​Estreñimiento.

​Síndrome del intestino irritable sin diarrea.

Por el contrario, elementos como la extirpación del apéndice parecía ser protectora. Esta investigación es tan solo un primer paso, un estudio observacional, y sus propios investigadores señalan que es necesario seguir investigando para saber más, pues tiene limitaciones como el tiempo dedicado al estudio o la posibilidad de que la información de los registros fueran incompletas. Si embargo, defienden que sus resultados justifican estar alerta ante estos síntomas, así como la necesidad de investigar más la relación con las enfermedades cerebrovasculares o el Alzheimer.

