Síntomas del cáncer de ovario: qué es, causas y tratamiento de la enfermedad

Este tumor conocido como "el asesino silencioso" es el más letal de las neoplasias malignas ginecológicas ya que en el 75% de los casos, el cáncer de ovario, se presenta en fases avanzadas dada la ausencia de técnicas de diagnóstico precoz. Su extirpación total determina una mayor supervivencia y hace más efectivos los tratamientos médicos posteriores, según la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovarios (ASACO) en Málaga.

¿Qué es el cáncer de ovario?

Esta enfermedad es un tipo de cáncer que tiene lugar en los ovarios y se detecta en la mayoría de los casos cuando ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. Ante estas circunstancias, tratarlo es más difícil. El cáncer se encuentra en gran parte del aparato reproductivo femenino, y se ha expandido a otras zonas del organismo. Por el contrario, detectarlo en un estadio temprano, tiene más probabilidades de ser exitoso al encontrarse la enfermedad solo en el ovario.

Causas del cáncer de ovario

La probabilidad de padecer un cáncer de ovario o no, depende del factor de riesgo aunque no necesariamente en ciertos casos de pacientes, se da un factor de riesgo para padecer la enfermedad de cáncer de ovario. Se encuentran diferentes tipos de factores como fumar, que puede ser modificado o factores como la edad y los antecedentes familiares, que no se pueden cambiar. Estos son algunos de los otros factores que pueden aumentar su riesgo:

Terapia hormonal pasada la menopausia : el uso de estrógenos después de la menopausia aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer.

: el uso de estrógenos después de la menopausia aumenta el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Sobrepeso u obesidad: las mujeres obesas con un índice menor de 30, tienen más probabilidad de padecer cáncer de ovario.

las mujeres obesas con un índice menor de 30, tienen más probabilidad de padecer cáncer de ovario. ​Envejecimiento: el factor de la edad es clave a la hora de su diagnostico ya que los cánceres ováricos se originan después de la menopausia alrededor de los 62 años o más.

el factor de la edad es clave a la hora de su diagnostico ya que los cánceres ováricos se originan después de la menopausia alrededor de los 62 años o más. Embarazo tardío: las mujeres con 35 años o más que nunca hayan estado embarazadas pueden tienen un mayor riesgo de cáncer de ovario.

Tratamiento del cáncer de ovario

Gracias a la participación de un equipo de especialistas formado principalmente por ginecólogos-cirujanos y oncólogos médicos, el tratamiento de una paciente determinada depende siempre del grado de extensión de la enfermedad y la situación clínica de la paciente. En la mayoría de los casos se muestran a continuación los más utilizados: