Muchas enfermedades graves comienzan su curso de una manera lenta e insidiosa, con síntomas leves y muy comunes, que aparecen frecuentemente en padecimientos sin gran trascendencia, que tendemos incluso a ignorar.

Esto no significa que ante el más mínimo síntoma debamos alarmarnos y estresarnos. Si el signo no es especialmente intenso, aparece de manera esporádica, y no va acompañado de otras molestias, en la inmensísima mayoría de los casos no nos va a estar pasando nada grave. No obstante, siempre es conveniente prestar atención a nuestro cuerpo y comprender los síntomas que podemos estar experimentando.

La rigidez de cuello, normalmente resultado de un problema muscular

Una molestia que muchas personas sienten en algún momento es la rigidez de la nuca, una cierta dificultad y dolor al girar la cabeza hacia un lado. Puede tener muchas causas diferentes, y la mayoría no son graves, pero existen unas pocas que sí que pueden implicar la existencia de un problema grave de salud.

Lo más común es que se trate simplemente de un esguince o una distensión muscular, por ejemplo en el músculo elevador de la escápula, como resultado de dormir en mala postura, una lesión deportiva, una mala postura al trabajar...

Otra causa posible, ya de mayor gravedad, es un trastorno de la columna cervical, como una artrosis cervical o una hernia discal cervical que provocan una reacción en forma de espasmo muscular.

Sin embargo, quizás las enfermedades más graves que pueden manifestarse de esta manera son las meningitis y otras patologías de diversa etiología que afectan al tronco encefálico.

Señales de que el problema puede ser grave

La meningitis, que consiste en la inflamación de la membrana meninge que envuelve el cerebro y la médula espinal, puede estar provocada por bacterias, virus, parásitos y sustancias tóxicas. En las instancias más comunes, a menudo se logra la remisión del problema; sin embargo, existen algunas de estas condiciones, como algunas formas de meningitis y encefalitis parasitarias, que son irreversibles.

Sea cual sea su origen, este tipo de enfermedades pueden provocar importantes daños neurológicos, algunos vitalicios, e incluso la muerte.

Cabe señalar, no obstante, que si es esto lo que está provocando nuestra rigidez de cuello lo común es que el síntoma vaya acompañado de un cuadro complejo: en los casos de infecciones, puede aparecer fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos o somnolencia; en otras patologías como la siringomielia (provocada comúnmente por una malformación que permite que el líquido cefalorraquídeo ingrese en la columna vertebral), aparece acompañada de atrofia, pérdida de reflejos, pérdida de sensibilidad, escoliosis e incluso parálisis.

Cuándo ir al médico

De todas maneras, es importante no alterarse de más al sentir un síntoma. Por sí sola, la rigidez de nuca no debería requerir una visita al médico si no se dan una serie de circunstancias que indiquen una cierta gravedad en el problema.

Por ejemplo, conviene consultar a un profesional si la rigidez de la nuca se mantiene durante más de una semana. Igualmente, estaría justificado buscar atención si provoca un dolor muy intenso, ya que de esta manera podemos recibir algún tratamiento que nos ayude a paliar esa molestia.

Si la rigidez de nuca aparece de forma recurrente, podría ser una señal que apunte a un problema postural, que será necesario corregir para que desaparezca definitivamente.

Cuando debemos tratarlo como una urgencia médica es si la rigidez de nuca está acompaña de otros síntomas preocupantes, como fiebre alta, o si aparece después de sufrir un traumatismo en la cabeza.