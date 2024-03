Qué es el síndrome de Brugada, un problema que afecta al sistema eléctrico del corazón

El síndrome de Brugada presenta versatilidad fenotípica en los pacientes que lo padecen. Pueden desde carecer de sintomatología evidente, hasta sufrir muerte súbita a edad temprana. Tanto en España, como en otros países, se han realizado diversos estudios para clarificar parámetros en lo que al riesgo de sufrir esta enfermedad se refiere, y así mejorar los protocolos de prevención e intervención.

Aunque aún son controvertidos algunos de los resultados, se ha avanzado considerablemente en la investigación del Síndrome de Brugada.

Qué es el Síndrome de Brugada

En 1992 el Síndrome de Brugada fue descrito por Pedro y Josep Brugada como un nuevo síndrome clínico-electrocardiográfico, causante de arritmias ventriculares y muerte súbita en pacientes sin cardiopatía estructural evidente. Después de esta descripción inicial, aparecieron numerosos estudios enfocados a determinar características específicas de los pacientes, que han resuelto muchas incógnitas de esta enfermedad.

Actualmente, esta patología se vincula con síncopes recurrentes y un riesgo elevado de muerte súbita (MS) en adultos jóvenes con menor frecuencia en lactantes y niños. Entre la población de riesgo predominan los varones sin cardiopatía estructural.

La MS recuperada es un factor de riesgo reconocido por todos los estudios realizados hasta la fecha. Según los datos recogidos en un estudio publicado en National Library of Medicine (NIH) entre los pacientes que experimentaron una MS recuperada, el 62% presentaron una nueva arritmia en un periodo medio de 54 meses.

¿Cómo se hereda el síndrome de Brugada?



El síndrome de Brugada es una enfermedad cuyo origen es genético, en la mayoría de los casos. Aparece por la alteración en los genes encargados de la formación de las proteínas cardiacas que regulan el paso de los iones a través de la membrana celular, conocidas como canales iónicos. Por ello que esta enfermedad se engloba en el grupo de las conocidas como canalopatías.

La modificación en el flujo de iones a través de las membranas de las células cardiacas crea alteraciones eléctricas que fomentan la aparición de arritmias, en la mayoría de los casos ventriculares, llegando a poder provocar síncopes e incluso muerte súbita.

Código genético. PIXABAY / PUBLICDOMAINPICTURES

Aunque en la mayoría de los casos el síndrome de Brugada se transmite según un patrón de herencia autosómico dominante, existe una proporción significativa de pacientes en los que la enfermedad aparece de manera esporádica.

¿Cómo saber si tengo síndrome de Brugada?



El diagnóstico del Síndrome de Brugada se basa principalmente en el electrocardiograma, en el que se pueden apreciar alteraciones características. Igualmente, es importante conocer si se han producido episodios de síncope o una muerte súbita en algún familiar.

Cuando el resultado del electrocardiograma es dudoso, pueden realizarse otro tipo de pruebas basadas en la inyección de medicamentos que ayudan clarificar el diagnóstico. Por otro lado, también se recomienda realizar una ecocardiografía para detectar posibles alteraciones asociadas.

Hoy en día existen test genéticos específicos que permiten identificar la alteración genética y confirmar la enfermedad. Estos tests diagnostican a un tercio de los pacientes con la enfermedad. Gracias a la detección del gen causal, se pueden realizare el test genético a los familiares, y saber así si son portadores de la enfermedad.

Cada vez más enfermos

Han aparecido ciertas incongruencias en lo que se refiere a la definición del patrón electrocardiográfico y los criterios diagnósticos de la enfermedad. Puesto que actualmente, existe una identificación creciente de pacientes con Síndrome de Brugada. Se estima que, en parte, esto puede ser consecuencia de un mayor conteo y una investigación más profunda de la enfermedad en su conjunto.

Se calcula 5 de cada 10.000 habitantes sufren Síndrome de Brugada, aunque no pueden considerarse datos exactos ya que muchos pacientes no muestran ningún tipo de síntoma a lo largo de su vida. Por otro lado, existe una gran variabilidad geográfica, de forma que el síndrome parece ser mucho más frecuente en Asia, que en Europa occidental o Norteamérica

Tratamiento del síndrome de Brugada

Actualmente, no existe tratamiento curativo como tal. Los pacientes con mayor riesgo de muerte súbita deberían poder beneficiarse de un DAI (desfibrilador automático implantable).

En pacientes asintomáticos, se consideran de alto riesgo, ya que es muy difícil prever posibles futuras arritmias ventriculares, episodios sincopales. Se recomienda el implante de DAI para pacientes con antecedentes de arritmia ventriculares. Si las arritmias ventriculares aparecen de forma recurrente, se debe plantear el empleo de medicación.

