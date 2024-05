Siete claves para prevenir las migrañas: del magnesio y la dieta al brillo de las pantallas

La migraña es una enfermedad poco visible, pero en nuestro país constituye la primera causa neurológica de discapacidad en adultos menores de 50 años. Sólo recientemente hemos comenzado a contar con medicamentos específicos, y aún así para muchos pacientes la eficacia que tienen es bastante limitada.

Así, para muchos de quienes conviven con la migraña crónica la mejor herramienta es tratar de prevenir los episodios antes de que se produzcan. Afortunadamente, contamos con evidencias científicas que avalan ciertos trucos que pueden ayudar a reducir las posibilidades de sufrir una de estas molestas cefaleas.

Identificar estímulos desencadenantes

Como explica el portal de divulgación sobre salud y medicina Healthline, las migrañas a menudo parecen estar desencadenadas por ciertos estímulos o eventos, que incluyen desde la ingesta de ciertos alimentos a la exposición a algunos olores. Por ello, identificar los factores desencadenantes de nuestros episodios de migraña es una de las estrategias fundamentales para prevenirlos.

Por ejemplo, los ruidos fuertes y las luces brillantes son uno de estos factores que es bastante común entre los pacientes con migraña. En estos casos, puede que precauciones como evitar la conducción por la noche, las salas de cine o los conciertos puede reducir el riesgo de padecer un episodio. También, se aconseja regular el nivel de brillo en nuestras pantallas y darnos descansos para descansar la vista.

Vigilar los alimentos

Otro desencadenante frecuente es concretamente la ingesta de determinados alimentos. Algunos de los que se han relacionado en pacientes con migraña con una mayor probabilidad de sufrir episodios incluyen:

El chocolate.

El vino tinto.

Las carnes procesadas.

Los endulzantes.

El queso.

El alcohol.

La cafeína.

Conocer los alimentos (o los aditivos) que en cada caso particular podrían desencadenar una migraña puede ayudar a evitarlos. En función de las características de nuestro caso, podría ser necesario limitar la cantidad que consumimos o evitarlos completamente.

Prestar atención al ciclo menstrual

Las migrañas son mucho más frecuentes en las mujeres que en los varones, y no es raro que se relacionen con los ciclos hormonales de ellas. Por ello, es posible que haya períodos del ciclo menstrual en los que sea indicado estar especialmente vigilantes ante los estímulos desencadenantes, como los alimentos ya mencionados o la exposición a los ruidos y luces fuertes.

De la misma manera, existen razones para pensar que los contraconceptivos orales y las terapias de reemplazo hormonal pueden incrementar la frecuencia y la severidad de los episodios de migraña. Por ello, algunas personas podrían encontrar que la condición se alivia modificando su método anticonceptivo; otras, por el contrario, podrían padecer menos ataques de migraña cuando tomen anticonceptivos orales.

Controlar la nutrición

Existen evidencias que apuntan a que las deficiencias severas de magnesio pueden empeorar la patología. Por ello, y siempre tras consultarlo con un profesional médico, la suplementación con magnesio o ciertos cambios en la dieta pueden ayudar a ciertos y ciertas pacientes a sufrir menos episodios de migraña.

Atención al tiempo

Curiosamente, en algunas personas la climatología parece afectar de manera sustancial al riesgo de sufrir episodios de migraña. Por ello, si encontramos que que es el caso, en los días en los que el tiempo incremente nuestras posibilidades podemos tratar de evitar pasar en el exterior lo máximo posible.

Llevar horarios regulares

El ayuno o saltarse comidas puede desencadenar migrañas en algunas personas. Por ello, para la mayoría de las personas es mejor comer en la hora siguiente a levantarse y después cada tres o cuatro horas. De la misma forma, la deshidratación también se relaciona con la frecuencia de los episodios.

En muchos pacientes, la falta de sueño podría agravar los síntomas. Se aconseja tratar de dormir todos los días entre 7 y 8 horas; es importante apuntar, no obstante, que el exceso de sueño también podría provocar los ataques en ciertas personas.

Hacer ejercicio ligero

Finalmente, algunos pacientes sufren episodios después de realizar ejercicios especialmente intensos, como levantamiento de pesos. Si descubrimos que este es nuestro caso, es mejor que optemos por opciones más ligeras para nuestro cuerpo, como el yoga, el aeróbic ligero o el taichí.

Es posible que no todos estos trucos ayuden a todo el mundo a evitar los episodios de migrañas. Al final, lo importante es que prestemos atención a nuestro caso e identifiquemos los factores que pueden desencadenar episodios y en qué momentos tenemos mayor riesgo, de manera que podamos planificar para minimizar las probabilidades de que se produzcan los ataques.

Por último, no debemos olvidar que la migraña es una enfermedad crónica que afecta de manera muy importante a la calidad de vida de las personas, y que hay opciones de tratamientos tanto preventivos como de alivio de los síntomas. Por ello, si padecemos migrañas, siempre deberíamos consultar con un especialista para que nos ayude a encontrar las mejores opciones para nuestro caso particular.

Referencias

Leigh Reason. How to Avoid a Migraine Attack Before It Happens. Healthline (2024). Consultado online en https://www.healthline.com/health/migraine/how-to-avoid-one-before-it-happens el 21 de mayo de 2024.

