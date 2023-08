Siento que no puedo respirar: descubre si sufres los signos de la hipertrofia de cornetes

La respiración es un proceso esencial que, aparentemente, no necesita ser aprendido. Todos los españoles respiramos desde que nacemos y no tenemos que entrenarnos para hacerlo bien. Sin embargo, según los últimos estudios, parece que hay algo de técnica que aprender. "Entre otras cosas porque no es lo mismo respirar por la nariz que por la boca", asegura María Mercedes Jiménez Sarmiento, bioquímica del Centro de Investigaciones Biológicas de España, Margarita Salas (CIB-CSIC).

Respirar de manera habitual por la boca puede deberse a muchos factores: genéticos, malos hábitos orales, alergias respiratorias, condiciones climáticas, mala posición para dormir, obstrucción nasal, presencia de pólipos nasales, desviación del tabique nasal, sinusitis o hipertrofia de cornetes. De todo lo enumerado seguramente sea esto último lo que menos nos suene a todos. ¿Cornetes? ¿Hipertrofia de cornetes?

Tres cornetes en cada fosa nasal

En cada fosa nasal hay tres cornetes separados por el tabique nasal. Freepik

Los cornetes son formaciones mucosas y alargadas con base ósea situadas en la pared lateral de las fosas nasales. En cada fosa nasal hay tres cornetes separados por el tabique nasal que está situado en medio. Están ahí para regular el flujo nasal, calentar el aire que entra por la nariz y humidificar el inspirado.

La hipertrofia es el aumento de volumen de un tejido biológico y eso es lo que les puede pasar a los cornetes, que crezcan exageradamente de volumen. La causa es la inflamación de su mucosa. A su vez la hipertrofia de los cornetes provoca un estrechamiento de las fosas nasales, explican el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid (IOM).

Que los cornetes crezcan tanto puede ser una respuesta a diversos factores ambientales (alérgenos, temperatura, irritantes ambientales, tabaco) e infecciones o alteraciones estructurales de las fosas nasales como la desviación del tabique nasal.

Síntomas de la hipertrofia de cornetes

Las cirugías más empleadas para la hipertrofia de cornetes son la turbinoplastia, la turbinectomía y la ablación con radiofrecuencia o láser. VLAYKO

La sintomatología más común es la insuficiencia respiratoria nasal, debido a esta obstrucción nasal, intermitente o permanente. Pero los médicos del IOM) aclaran que esa insuficiencia puede acompañarse de:

Infecciones nasales (sinusitis)

Dolor de cabeza

Mucosidad seca gruesa

Epistaxis o hemorragia nasal

Sequedad faríngea o carraspera

Ronquidos

De hecho, la hipertrofia de cornetes es unas de las causas que con más frecuencia originan el ronquido o el síndrome de la apnea del sueño. Esta patología es muy habitual en pacientes con rinitis.

Tratamiento

La cirugía más empleada para disminuir el tamaño de los cornetes que están ocasionando obstrucción e insuficiencia respiratoria nasal es, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la turbinoplastia por radiofrecuencia.

También sirven la turbinectomía y la ablación con radiofrecuencia o láser.