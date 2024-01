Shadow Work: el método viral en TikTok para enfrentar tus miedos y ser más feliz

Cada vez es más habitual que un tema interesante se convierta en viral entre los usuarios de TikTok de España, demostrando que esta red social tiene muchas más posibilidades de las que parecía al principio y que no solo sirve para compartir bailes. Esto hace que mucha gente que nunca había oído hablar de algo pueda seguir buscando más información, ampliando conocimientos y descubriendo nuevas formas de conocerse a sí mismo y a su entorno.

Esto es lo que está sucediendo con el término Shadow Work, adoptado por primera vez por el psicoanalista Carl Jung y que, gracias al trabajo de la coach life Kelly Bramblett en redes sociales, se ha convertido en todo un fenómeno. Esta especialista en traumas ha querido que su cuarta obra, Libera tus sombras, se centre en este concepto y gracias a su manera de tratar este tema en redes sociales lo ha acercado a una nueva generación, ávida de conocimientos sobre que les permitan sanar heridas y ganar confianza.

Shadow Work, en qué consiste

El término shadow shelf fue usado por primera vez por Jung para hacer referencia a las cosas que la gente reprime o no quiere reconocer de sí mismo, un lado oscuro que tratamos de ocultar a los demás. El trabajo de Bramblett se basa en la aceptación de esas partes de nosotros. Pretende hacer un shadow work o trabajo de sombras, para acceder a ese lado oscuro y aceptarlo, en lugar de avergonzarnos o sentirnos culpables por ello, que suele ser el primer instinto.

"En realidad no hay nada de místico en la idea de la sombra, a pesar de que lo oculto suele parecernos muy misterioso", explica Kelly Bramblett. “Nuestro lado oscuro son la partes de nosotros que nos hacen sentir culpa o vergüenza, uno de los motivos por los que puede que evitemos tomar consciencia de ellos”. El objetivo de conocer las sombras es ganar madurez emocional y crecer porque reprimirlas puede aumentar la insatisfacción, la ansiedad y la depresión, afectando a nuestra salud.

El objetivo es aprender a aceptarnos con todo lo que somos, incluso con aquellas particularidades que por vergüenza tendemos a esconder. Busca fomentar el amor propio sacando a relucir todo lo que en algún momento creó nuestras inseguridades. Este es un ejercicio que no siempre podemos hacer solos, por lo que si fuera necesario, lo mejor es trabajarlo junto a un profesional.

En muchas ocasiones, este es un trabajo introspectivo que nos anima a pensar en situaciones vividas durante la infancia, comportamientos que hemos ido interiorizando sin darnos cuenta y que todavía reverberan en nuestra vida. Una vez que descubrimos la raíz de nuestra manera de reaccionar ante las cosas, podemos empezar a cambiarlas por otras más saludables.

Claves o pasos para ‘liberar tus sombras’

A lo largo de su obra, la autora establece varios pasos o claves que es necesario seguir para que el trabajo que se realiza sea efectivo y se obtengan los resultados esperados en tanto a crecimiento personal y aceptación.

Acepta tus sombras desde la vulnerabilidad . Reconocer los patrones y hábitos tóxicos con sinceridad no es sencillo, pero es imprescindible para avanzar.

. Reconocer los patrones y hábitos tóxicos con sinceridad no es sencillo, pero es imprescindible para avanzar. Evita juzgarte . Enfrentarse a las sombras de cada cual con aceptación y compasión es clave, ofrecernos la misma empatía que solemos tener con los demás. Se trata de responsabilizarnos de nuestros defectos con amabilidad.

. Enfrentarse a las sombras de cada cual con aceptación y compasión es clave, ofrecernos la misma empatía que solemos tener con los demás. Se trata de responsabilizarnos de nuestros defectos con amabilidad. Pon a prueba tus creencias limitantes y, sobre todo, aprende a identificarlas. Estas son ideas que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo, que consideramos verdaderas, pero que limitan nuestro desarrollo personal.

Identifica y comprende tus detonantes emocionales . Es importante conocer cuáles son los detonantes de nuestras emociones y aprender a responder ante ellos de una manera positiva.

. Es importante conocer cuáles son los detonantes de nuestras emociones y aprender a responder ante ellos de una manera positiva. Aprende de tus relaciones . Analizar las relaciones que tenemos, las dinámicas que existen en ellas, puede ayudarnos a comprender mejor nuestro mundo interior.

. Analizar las relaciones que tenemos, las dinámicas que existen en ellas, puede ayudarnos a comprender mejor nuestro mundo interior. Abraza tus sombres. Este es el paso final que recoge Bramblett en su libro y explica que "Cuando tienes un amor propio sano y te aceptas como el ser imperfecto que eres con amabilidad, eres capaz de dar y recibir amor de manera respetuosa en todas tus facetas".

