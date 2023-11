Los auténticos peligros de lavarte las manos de forma incorrecta

El coronavirus puso de manifiesto la importancia de lavarse las manos, así como que muchas personas llevaban toda la vida haciéndolo mal o de un modo inadecuado. Sin embargo, aunque este haya sido el motivo que ha puesto esto sobre la mesa, lo cierto es que lavarse las manos de manera adecuada puede marcar una gran diferencia a la hora de evitar enfermedades y propagarlas. Un gesto tan sencillo, y que en España está al alcance de (casi) todo el mundo, puede ser clave.

Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de mantenerlas limpias y desinfectadas, también de eliminar los microbios y sustancias químicas. En caso de no poder lavarse las manos, lo mejor es frotarlas con un desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol. La diferencia principal es el desinfectante mata a los microbios, pero no necesariamente a todos y lo hace sin eliminar sustancias químicas dañinas. No lavarte las manos correctamente puede conllevar riesgos.

El peligro de no lavarte las manos correctamente

Los riesgos de no lavarte las manos adecuadamente. Pixabay/slavoljubowski

Lavarse las manos de manera adecuada ayuda a detener la propagación de microbios, que pueden estar en cualquier parte, por ejemplo, pueden llegar a nuestras manos al tocar un objeto que anteriormente haya tocado alguien después de toser o estornudar. También si entramos en contacto con las heces de personas o animales, estas son una fuente importante de microbios, como Salmonella o E. coli, que provocan diarrea y pueden propagar infecciones respiratorias, como el adenovirus.

Los microbios pueden pasar al cuerpo sin darnos cuenta, porque es habitual que nos toquemos la boca, la nariz y los ojos de manera automática, también pueden pasar a los alimentos mientras los estamos preparando y propagarse si las condiciones son las adecuadas. Podemos dejarlos en los objetos que tocamos, como juguetes, por lo que eliminarlos es importante y una manera sencilla de hacerlo es a través del lavado de manos, que reduce el riesgo de diarrea e infecciones respiratorias.

El lavado de manos ayuda a detener la propagación de microbios, también los que causan infecciones resistentes a los antibióticos, algo que sucede cuando microbios como bacterias y hongos desarrollan neutralizan los medicamentos elaborados para eliminarlos. Además, reducir el número de infecciones reduce también el uso excesivo de antibióticos, lo que puede llevar a desarrollar una resistencia a estos medicamentos, que haría que dejaran de ser efectivos cuando los necesitamos.

¿Cuándo tengo que lavarme las manos?

Al usarlas, estamos aumentando el riesgo de que nuestras manos entren en contacto con microbios, pero una correcta higiene de manos puede reducir el riego de que desarrollemos esas enfermedades asociadas, porque limitamos la transferencia de bacterias, virus y otros microorganismos.

Los riesgos de no lavarse bien las manos. Freepik

Conviene lavarse las manos siempre antes y después de tratar heridas o cuidar a alguien enfermo, tocar superficies que otras personas tocan de manera habitual, colocar o quitar lentes de contacto o preparar comidas, aunque en este caso también se recomienda hacerlo durante, así como antes y después de comer algo.

Se recomienda lavarse las manos después de usar el inodoro, aunque estemos en casa, tocar a un animal, su comida o sus heces, manipular basura, sonarse la nariz, toser o estornudar. Además, evidentemente, hay que lavarse las manos cuando estas tenga suciedad visible.

Cómo lavarnos las manos bien

Lavarse bien las manos implica hacerlo con agua y jabón. Los pasos son sencillos, hay que mojarse las manos con agua corriente, cerrar el grifo y aplicar el jabón, frotándolo hasta que haga espuma por todas las manos, sin olvidar entre los dedos o bajo las uñas; hay que restregarse las manos con el jabón durante al menos 20 segundos. Después hay que aclararse con agua corriente limpia y secarse, con una toalla limpia o al aire.

El agua puede estar a la temperatura que más nos guste, tanto tibia como fría, el jabón puede ser en barra o líquido, y en casa podemos usar toallas reutilizables, siempre y cuando las mantengamos limpias.

Referencias

