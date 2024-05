La relación entre el cambio climático y las muertes por ictus según un estudio

El cambio climático afecta a numerosos aspectos de nuestra vida, algunos son más evidentes que otros, pero todos son relevantes. En España cada vez es más evidente que el clima está cambiando, las temperaturas son más altas y eso causa molestias a la hora de enfrentarse al calor, pero también aparecen problemas que son más serios, como el aumento de las sequías y las desertizaciones.

Lo que pocos esperaban es que pudiera tener efectos directos sobre la salud de las personas, un aspecto que recoge un estudio recientemente publicado y en el que se pone de manifiesto la relación existente entre el cambio climático y las muertes por ictus, así como las mayores consecuencias que estos pueden dejar en los supervivientes. Un estudio que pone el foco en el impacto directo que esto tiene sobre la salud y no solo en factores ajenos, aunque estos también terminen por afectarnos.

Las consecuencias del cambio climático para la salud

Dependiendo de la gravedad y la rapidez del tratamiento, los ictus pueden dejar secuelas físicas. Pexels

Si bien no está clara la relación causa-efecto entre el cambio climático y estas enfermedades, sí que parece evidente en el estudio publicado por Neurology es cómo estos cambios en el clima aumentan dolencias que pueden llegar a ser mortales, como algunas enfermedades cardiovasculares.

El equipo del Hospital Universitario Xiangya en Changsha (China) observó a lo largo del tiempo, en concreto con informes que se recorren hasta tres décadas, los datos de infartos cerebrovasculares, confirmando que la mayoría de los analizados se produjeron cuando las temperaturas no eran óptimas, es decir cuando estas caían en picado; también se producían más con el aumento de las temperaturas. Conviene dejar claro que este estudio no asegura que el cambio climático provoque los ictus, sino que asocia los cambios de temperaturas con una mayor incidencia.

“Los cambios dramáticos de temperatura en los últimos años han afectado la salud humana y han causado una preocupación generalizada”, explica Quan Cheng, investigador principal del estudio. “Estos cambios de temperatura pueden aumentar la carga de accidentes cerebrovasculares en todo el mundo, especialmente en poblaciones de mayor edad y áreas con más disparidades en la atención médica”.

Las temperaturas bajas hacen que los vasos sanguíneos se contraigan, esto hace que aumente la presión arterial, lo que es un factor de riesgo de accidente cerebrovascular. En el caso de las temperaturas altas, lo que esas provocan es deshidratación, lo que, al afectar a los niveles de colesterol, produce un flujo sanguíneo más lento. Este estudio es solo el principio, es necesario continuar investigando para poder descubrir el impacto que el cambio climático puede llegar a tener o ya ha tenido sobre la salud humana, así como maneras de prevenir que sea determinante.

Accidente cerebrovascular: síntomas y causas

Si notas debilidad extrema y falta de fuerza en las extremidades, puedes estar sufriendo un ictus. Getty Images

Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico, que se produce cuando el suministro de sangre al cerebro se obstruye o reduce, lo que hace que no reciba oxígeno y nutrientes, y el hemorrágico, cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un derrame o se rompe y causa un sangrado.

Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando depósitos de grasa, coágulos de sangre u otros restos se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. Los factores de riesgo para un accidente cerebrovascular hemorrágico incluyen presión arterial alta sin controlar, tratamiento excesivo con anticoagulantes, bultos en puntos débiles de las paredes de los vasos sanguíneos o traumatismo en la cabeza, por ejemplo, por un accidente de tráfico.

En ambos casos, una pronta intervención puede marcar una gran diferencia para el paciente, por lo que conocer los síntomas puede ser esencial. Entre los más habituales destaca la dificultad para hablar y entender lo que nos dicen, sentir debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo (en la cara, la pierna o el brazo), problemas de visión en uno o ambos ojos, dolor de cabeza o problemas para caminar.

Referencias

Qu, C., Yu, C., Liu, C., Hu, Z., Zhang, J., Yan, L., Zhang, H., Liu, Y., Liu, W., Cheng, Q., Luo, P., & Liu, Z. (2024). Burden of Stroke Attributable to Nonoptimal Temperature in 204 Countries and Territories. Neurology, 102(9). https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000209299

Accidente cerebrovascular - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2024, 14 febrero). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113

