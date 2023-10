Qué pasa si tomo un medicamento caducado: riesgos y consecuencias

La fecha de caducidad de un medicamento es una de las indicaciones más importantes que se encuentran en el envase. Esta fecha no es arbitraria ni caprichosa; es el resultado de rigurosos estudios de estabilidad realizados por los fabricantes, que determinan cuánto tiempo un medicamento conserva su eficacia y seguridad. Una vez transcurrido este tiempo, el medicamento debe llevarse a cualquier punto SIGRE en España, para que puedan deshacerse del medicamento de forma segura y sin dañar el medioambiente.

Tomar un medicamento después de su fecha de caducidad puede acarrear riesgos y consecuencias negativas para la salud. En este artículo, exploraremos en profundidad qué sucede cuando se consume un medicamento caducado y cuáles son las implicaciones que esto puede tener.

La fecha de caducidad: ¿Por qué es importante?



La fecha de caducidad de los medicamentos es el fruto de rigurosos estudios de estabilidad que garantizan la seguridad y la pureza de los medicamentos. Freepik

La fecha de caducidad impresa en el envase de un medicamento es un punto de referencia fundamental para garantizar su eficacia y seguridad. Esta fecha se determina mediante pruebas exhaustivas que evalúan la estabilidad del principio activo y la calidad de los excipientes a lo largo del tiempo. En otras palabras, se asegura de que el medicamento mantenga su potencia y pureza hasta la fecha indicada.

Cuando se sobrepasa la fecha de caducidad, la integridad del medicamento puede verse comprometida y por ello, la OMS hace especial hincapié en que no debemos de consumir los medicamentos caducados bajo ningún concepto. Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, los principales riesgos y consecuencias de consumir un medicamento caducado son los siguientes:

1. Pérdida de eficacia

Imagen de un bote de cápsulas de medicamento. Freepik

Uno de los problemas más evidentes al tomar un medicamento caducado es la pérdida de su eficacia. Con el tiempo, la concentración del principio activo disminuye gradualmente, lo que significa que el medicamento puede volverse ineficaz para tratar la enfermedad o afección para la cual fue prescrito. Esto puede llevar a una falta de mejoría o incluso al empeoramiento de la situación médica.

2. Riesgo de toxicidad



Curiosamente, en algunos casos, la descomposición de un medicamento caducado puede dar lugar a la formación de productos de degradación que pueden ser tóxicos. La exposición a estos productos químicos puede provocar efectos secundarios adversos y, en algunos casos, resultar en daños a órganos o sistemas del cuerpo. Esto puede ser especialmente preocupante en medicamentos de uso crítico, como los que tratan enfermedades cardiovasculares o infecciones graves.

3. Pérdida de seguridad

Cápsulas de medicamento. UNSPLASH

La fecha de caducidad también se relaciona con la seguridad del medicamento. Los estudios de estabilidad no solo evalúan la potencia del principio activo, sino también la integridad de otros componentes del medicamento, como los excipientes y las capas de recubrimiento. Una vez que la fecha de caducidad ha pasado, estos componentes pueden degradarse, lo que podría afectar la absorción del medicamento o aumentar el riesgo de reacciones alérgicas u otros efectos secundarios.

4. Resistencia bacteriana y viral



En el caso de los antibióticos y antivirales, según confirma la FDA, el uso de medicamentos caducados no solo es ineficaz, sino que también puede contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana y viral. Esto significa que, con el tiempo, las bacterias y virus pueden volverse menos susceptibles al tratamiento, lo que complica el manejo de las infecciones y reduce las opciones terapéuticas disponibles.

¿Qué hacer con los medicamentos caducados?



SIGRE tiene casi 22 puntos de recogida distribuidos por toda España. alba garcia /Sigre

Si se encuentra con medicamentos caducados en su botiquín o en su hogar, es esencial tomar medidas adecuadas para su eliminación. No deben arrojarse a la basura de casa, ni tirarse por el desagüe, ya que esto podría contaminar el medio ambiente. La mejor forma de deshacerse de medicamentos caducados es llevarlos a un punto SIGRE de recolección de medicamentos vencidos, donde se desharán de ellos sin que se dañe al medioambiente.

Referencias

