Este miércoles, la mítica actriz Sharon Stone reveló que se le había detectado a sus 64 años un "tumor fibroide grande", en una segunda revisión tras haberse sometido a "un procedimiento incorrecto". Esta situación, dijo, la mantendrá inactiva entre 4 y 6 semanas, pero también tranquilizó a sus seguidores afirmando que "todo está bien".

¿Qué es y por qué aparece?

Los tumores fibroides o fibromas uterinos son, tal y como explica la Clínica Mayo estadounidense, tumores no cancerosos del útero. No se asocian a un riesgo mayor de padecer cáncer y de hecho casi nunca evolucionan a cáncer.

Cabe señalar incluso que muchas mujeres los padecen sin darse cuenta porque a menudo no causan ningún tipo de síntoma. Sin embargo, en casos más graves pueden provocar algunas complicaciones como pérdida de glóbulos rojos (anemia) o infertilidad.

Las causas por las que aparecen no están del todo claras, pero parece ser que en su génesis estarían implicados factores como ciertas alteraciones genéticas, anomalías en la producción o la recepción de ciertas hormonas, anomalías en los factores de crecimiento o cambios en la matriz extracelular.

¿Cuáles son sus síntomas?

Como decíamos, a menudo los fibromas no provocan ningún tipo de síntoma. No obstante, en función de su tamaño y ubicación sí que pueden originar algunos signos.

Cuando esto ocurre, lo más habitual es que consistan en sangrados menstruales abundantes, períodos menstruales largos, presión o dolor en la pelvis, necesidad de orinar a menudo, dificultad para vaciar la vejiga, estreñimiento y dolor de espalda o de piernas. A veces, provocan un dolor intenso y agudo: esto suele significar que el tumor está experimentando una obstrucción en el riego sanguíneo que está provocando la muerte del tejido.

¿Cómo se trata?

Si no hay signos ni síntomas o éstos son poco molestos, la mejor opción puede consistir en simplemente vigilar la evolución del tumor. Hay que recordar que no se trata de una lesión cancerosa y que normalmente no afecta al embarazo ni a la fertilidad.

También, existen ciertos tratamientos de tipo hormonal que, aunque no llegan a eliminar los fibromas completamente, pueden ayudar a reducir considerablemente su tamaño.

Por otra parte, cuando hay síntomas más intensos, se puede optar por un enfoque centrado en reducir las molestias, con medidas como el uso de ciertos anticonceptivos (especialmente el DIU liberador de progestina o anticonceptivos orales para disminuir el sangrado menstrual).

Finalmente, en los casos más graves, existen procedimientos quirúrgicos para reducir o eliminar los fibromas. Estos van desde técnicas novedosas como la cirugía de ecografía focalizada o la ablación por radiofrecuencia a cirugías más tradicionales como la histerectomía (extirpar el útero), única solución permanente para los fibromas uterinos.