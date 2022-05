Qué es el tubérculo de Darwin: causas y síntomas de esta afección congénita

Muchas personas cuentan con rasgos vestigiales en su cuerpo, esto es, partes u órganos que han perdido su funcionalidad original durante la evolución. Es lo que sucede con el conocido como tubérculo de Darwin o tubérculo auricular, cuya denominación proviene del naturalista británico, Charles Darwin.

Se trata de un engrosamiento o abultamiento cartilaginoso que aparece en fetos de 5 a 6 semanas de gestación y que se localiza en el borde de la oreja. Y, aunque pueda parecer extraño, se trata de una parte vestigial frecuente en mamíferos.

¿Tiene consecuencias para la salud auditiva?

No obstante, este pequeño bulto, que se puede apreciar en la parte de la oreja conocida como hélix, no se trata de una afección grave, ya que es una parte vestigial que no cumple ninguna función concreta.

Como destaca la experta en audiología, Laura Palomino, en un artículo científico para la revista especializada 'Gaceta Audio', el tubérculo de Dawrin confiere a la oreja "una forma puntiaguda".

A nivel general, las malformaciones simples, como es este caso, "no van a provocar ningún tipo de pérdida auditiva en pacientes", destaca. De tal manera que "son las malformaciones congénitas con ausencia de CAE las que nos obligarán a utilizar prótesis por vía ósea, así como aquellas secuelas postraumáticas que cursan con deformidad grave del CAE".