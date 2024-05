Qué es la tos alérgica: cuáles son sus síntomas comunes y remedios para aliviarla

El aumento de las temperaturas en plena temporada primaveral que está viviendo España en estos momentos puede empeorar los síntomas alérgicos que experimenta un número cada vez mayor de las personas. En este sentido, son muchos quienes se ven aquejados de una característica tos seca propia de estas condiciones, llamada tos alérgica.

Como recuerda el medio divulgativo Healthline, las alergias suelen estar caracterizadas por síntomas como secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picor de los ojos, picor en la piel y congestión. Igualmente, muchos pacientes experimentan tos seca como resultado de la exposición a ciertos alérgenos en el aire.

Qué es y por qué se produce la tos alérgica

La tos alérgica se produce porque los alérgenos en el aire, como el polen de ciertas plantas que producen durante la primavera, puede irritar el revestimiento interno de las vías respiratorias. Cuando esto sucede de manera persistente o repetida, la tos puede volverse crónica.

La tos seca como la que aparece a consecuencia de la exposición a alérgenos en el aire se caracteriza sobre todo por una sensación de picor o cosquilleo en el fondo de la garganta. Igualmente, suele ser fácil de identificar porque generalmente coincide con otros síntomas típicamente alérgicos, como estornudos, secreción nasal, dolor de los senos nasales (sinusitis) y picor de los ojos.

De hecho, para distinguirla de la tos producida por causas como infecciones virales (por ejemplo aquella que aparece con la covid-19 o la gripe) el principal criterio es atender a otros síntomas típicas de enfermedades infecciosas, como fiebre, escalofríos, dolor articular o dolor muscular.

Remedios caseros y tratamientos para la tos alérgica

Afortunadamente, existen varias opciones para abordar la tos alérgica, que en muchos casos no requieren de receta médica (eso sí, siempre que tengamos dudas sobre el origen de la tos deberíamos consultar con un médico que identifique la causa, para recibir el tratamiento adecuado y evitar usar fármacos no apropiados). Algunas de ellas incluyen:

Antihistamínicos sin receta: l os antihistamínicos sin receta pueden ayudar a aliviar la tos y otros síntomas para muchas personas con alergias leves.

os antihistamínicos sin receta pueden ayudar a aliviar la tos y otros síntomas para muchas personas con alergias leves. Pastillas para la tos: a menudo también disponibles sin receta en farmacias, se trata de preparaciones diseñadas para disolverse lentamente, calmar y lubricar la garganta.

menudo también disponibles sin receta en farmacias, se trata de preparaciones diseñadas para disolverse lentamente, calmar y lubricar la garganta. Descongestivos: pueden ayudar a abrir las vías nasales, facilitando la respiración.

pueden ayudar a abrir las vías nasales, facilitando la respiración. Antihistamínicos con receta: para los casos más severos, puede ser necesario recurrir a fármacos sujetos a receta médica que, por tanto, deben ser siempre prescritos por nuestro médico.

para los casos más severos, puede ser necesario recurrir a fármacos sujetos a receta médica que, por tanto, deben ser siempre prescritos por nuestro médico. Inmunoterapia: algunos casos de alergia pueden tratarse mediante inmunoterapias consistentes en inyecciones periódicas. Este tratamiento debe estar prescrito por un médico.

algunos casos de alergia pueden tratarse mediante inmunoterapias consistentes en inyecciones periódicas. Este tratamiento debe estar prescrito por un médico. Tés e infusiones: hay personas que encuentran que estas bebidas calientes ayudan a aliviar la tos. Ingredientes como la miel, el jengibre o la cúrcuma son especialmente populares para este uso.

Igualmente, existen una serie de precauciones sencillas que podemos tomar en nuestros hogares y que pueden ayudarnos a calmar la tos seca. Algunas de ellas incluyen usar un humidificador, usar purificadores de aire, pasar la aspiradora con frecuencia (lo que ayuda a evitar la acumulación de polvo y alérgenos en nuestro hogar), usar cubrecolchones (en los casos en los que la alergia es a los ácaros, que pueden proliferar en el interior del colchón), evitar fumar en el interior de nuestra casa y tratar de dormir con la cabeza en posición elevada.

Cuando los remedios más caseros o las opciones sin receta no funcionen es cuando deberíamos considerar acudir a un médico. Por una parte, ciertos casos particularmente graves de alergia pueden requerir tratamientos con prescripción, y por otra es posible que la tos que estamos padeciendo no tenga una causa alérgica sino que se deba a otras razones.

Referencias

S. Srakocic. What Is an Allergy Cough? Healthline (2024). Consultado online en https://www.healthline.com/health/allergies/allergy-cough el 30 de mayo de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.