¿Qué es y para qué sirve el resveratrol? Beneficios y contraindicaciones del suplemento antienvejecimiento

El proceso de envejecer es natural y comienza para todos aproximadamente a partir de los 30 años. Gran parte de estos cambios funcionales y corporales dependerán de la genética, aunque la mayoría de responsabilidad recae sobre los hábitos de vida. Últimamente, se ha popularizado un intenso antioxidante de origen natural que combate eficazmente los signos de la edad, recibe el nombre de resveratrol, y a pesar de aportar múltiples y diversos beneficios al organismo y la salud en general; su consumo también puede implicar ciertas contraindicaciones y posibles efectos secundarios.

¿Qué es el resveratrol?

El resveratrol es un compuesto fenólico, es decir, está compuesto por polifenoles, aquellas sustancias presentes en alimentos que están libres de calorías y aportan sustancias bioactivas en el organismo. Concretamente, el resveratrol es una fitoalexina de la familia de los flavonoides, y está presente en su máximo esplendor en la semilla y piel de la uva. También está presente en arándanos, moras, cacahuetes, frambuesas, chocolate negro y vino tinto. Cuando se produce el vino las propiedades del resveratrol permanecen prácticamente intactas.

A día de hoy, se han creado diversidad de productos a base de este compuesto en diferentes formatos como cápsulas o pastillas, que se utilizan para suplementar la alimentación y conseguir un rejuvenecimiento visible.

Beneficios de consumir resveratrol

El resveratrol es un potente antioxidante que aporta cantidad de beneficios al organismo al poseer múltiples propiedades de origen vegetal.

Diversas investigaciones apuntan que el consumo resveratrol reduce el riesgo de sufrir cáncer, puesto que este componente bloquea la conversión de estrógenos cuando están expuestos a sustancias cancerígenas, como el humo del tabaco o la contaminación ambiental.

Al igual que muchos de los antioxidantes naturales, el resveratrol retrae a los radicales libres, frenando el deterioro celular y el estrés oxidativo, por lo que tienen la capacidad de impedir el envejecimiento prematuro, y es considerado un compuesto antienvejecimiento poderoso. Uno de sus resultados más visibles en este sentido es la mejoría que produce en la apariencia de la piel y el cabello.

El resveratrol también actúa como antiinflamatorio natural, por lo que está especialmente indicado para aquellas personas que retienen líquidos, y para las que quieren perder peso. Sus propiedades naturales también tienen la capacidad de reducir la presión arterial y aportar grandes beneficios a la salud del corazón, reduciendo así el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Actualmente, estudios centrados en combatir la diabetes apuntan que el resveratrol puede ser el protagonista de algunos tratamientos futuros. Este antioxidante natural también resulta altamente beneficioso para la salud cerebral, puesto que disminuye el riesgo de pérdidas de memoria y mejora el aprendizaje, reduciendo así el riesgo de Alzheimer.

Contraindicaciones y posibles efectos secundarios de el resveratrol

Como hemos apuntado el resveratrol puede aportar múltiples y diversos beneficios a la salud de sus consumidores, siempre y cuando se consuma de forma adecuada. Si adquirimos las propiedades de este compuesto a través de alimentos no hay limitación alguna, en cambio, si lo hacemos mediante complementos debemos seguir ciertas indicaciones expuestas por el fabricante, especialmente en los casos de personas diabéticos y/o cardiópatas.

No se debe consumir resveratrol si se está tomando cierta medicación. Por ejemplo, las indicadas para tratar la arritmia, los antihistamínicos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o tratamientos específicos para el colesterol, entre otros. En el caso de las mujeres embarazadas, lactantes y niños no se debe tomar resveratrol, pero en cualquier caso, siempre habrá que consultar al especialista.

