Qué es la rara enfermedad de Takayasu, tercera causa de vasculitis en niños y que afecta más a las mujeres

La enfermedad de Takayasu es una enfermedad rara cuya prevalencia es baja. A pesar de esto, "la mortalidad es inferior al 10%", tal y como comparte la Clínica Universidad de Navarra (CUN), aunque suele comenzar a edades bastantes tempranas. De hecho, "es la tercera causa de vasculitis en niños", como afirma la Asociación Española de Pediatría (AEPED). También, afecta más a las mujeres.

¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Takayasu?

Esta enfermedad provoca que los vasos sanguíneos se inflamen sin ninguna causa aparente. De hecho, todavía en la actualidad hay muchas dudas sobre sus detonantes, aunque se barajan como hipótesis el hecho de que el sistema inmune ataque al propio cuerpo por error. La aorta es una de las grandes afectadas cuando aparece esta enfermedad.

Su diagnóstico no es sencillo, ya que presenta una sintomatología variada y que puede hacer sospechar de otro tipo de enfermedades. Algunas señales de alarma son la fatiga, pérdida de peso, dolores musculares, soplos, fiebre y sudores. Estas suelen perdurar a lo largo de los meses hasta que se diagnostica la enfermedad y se puede iniciar un tratamiento específico.

Quizás, el síntoma más curioso de la enfermedad de Takayasu es la pérdida del pulso. Esto se debe a que en las zonas afectadas el riego sanguíneo disminuye. Cuando los vasos se inflaman se dañan, engrosándose o estrechándose mientras se inicia un proceso de cicatrización. Donde esto ocurra, el pulso no se detectará, lo que será un aviso de esta enfermedad.

¿La enfermedad de Takayasu tiene cura?

Lamentablemente, en la actualidad la enfermedad de Takayasu todavía no tiene cura. Se la considera crónica y el tratamiento elegido estará destinado al control de la sintomatología. Según la CUN este se basará en el suministro de fármacos y en la cirugía que permitirá corregir aquellos vasos sanguíneos que se hayan estrechado, lo que está impidiendo un correcto paso de la sangre.

En algunos casos, los médicos pueden recetar inmunodepresores, aunque hay tratamientos biológicos que están funcionando muy bien, según recoge la CUN. El objetivo, a partir del diagnóstico, es realizar un control exhaustivo de la enfermedad, evitando que se produzcan complicaciones graves como accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca por el daño en las venas.

Complicaciones derivadas de un diagnóstico tardío

Como mencionamos antes, diagnosticar la enfermedad de Takayasu no es fácil. Además, al estar considerada como rara es posible que haya médicos a los que ciertos síntomas se les pasen completamente por alto. Pero esta situación puede tener consecuencias graves para los pacientes que están empezando a tener dolores de cabeza diarios, presión arterial alta o anemia.

La hipertensión arterial puede aparecer al no diagnosticarse con prontitud la enfermedad de Takayasu. También, pueden surgir aneurismas, incluso retinopatías. Por eso, se espera poder contar con más estudios sobre esta enfermedad que tiene una baja prevalencia, pero que esto no quiere decir que no se le deba prestar la debida atención.

Según Disemaps, uno de los mapas mundiales que recogen la prevalencia de las enfermedades crónicas e incurables como la de Takayasu, en el mundo habría 517 personas diagnosticadas, 17 en España. Conviene saber mucho más sobre esta enfermedad rara que se añade a la lista de las ya existentes y que suman ya unas 7000 según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).