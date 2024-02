Qué es la koumpounofobia, el extraño miedo que comparten Alaska y Steve Jobs

A muchos espectadores les llamó la atención que la cantante española Alaska se negara a contestar a una pregunta durante su visita al programa El camino a casa, presentado por Albert Espinosa: si era cierto que tiene fobia a los botones. "No puedo ni hablar, si no quieres que vomite", dijo.

Por su parte, el medio británico The Spectator explica que esta condición era compartida por el magnate tecnológico Steve Jobs, y que incluso llegó a determinar el diseño de muchos de los famosos dispositivos que lanzó su compañía Apple.

¿Qué es la koumponofobia?

Como recoge el libro de texto de psicología para los niveles AS y A de la Universidad de Cambridge, la koumponofobia es la fobia específica hacia los botones de la ropa. A su vez, una fobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo persistente e irracional hacia un objeto o situación.

En esencia, las personas que la sienten experimentan fuertes sensaciones de asco o miedo cuando se exponen a los botones, ya sea visual o físicamente. Se trata de un trastorno relativamente bien documentado, como atestigua un reporte de caso publicado en Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry en el año 2002.

¿Cuáles son los síntomas?

Según indica el manual Merck, la principal referencia diagnóstica en psiquiatría, este tipo de patologías se diagnostican cuando el paciente presenta:

Ansiedad marcada, persistente (seis meses o más) hacia una situación u objeto específico.

Casi siempre esta reacción al exponerse al objeto.

Evitación activa de la situación o el objeto.

Miedo o ansiedad desproporcionados considerando las normas culturales.

Deterioro significativo del funcionamiento social u ocupacional.

¿Cómo se trata?

Por lo general las fobias se abordan mediante psicoterapia, y más concretamente mediante terapia de exposición. También, los pacientes pueden beneficiarse de aprender técnicas de atención plena (mindfulness, respiración o relajación.

A corto plazo, el tratamiento con benzodiacepinas o betabloqueantes puede reportar beneficios, sobre todo en aquellos casos en los que el paciente no puede evitar la exposición al objeto desencadenante de la fobia.

