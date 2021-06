Cómo es y para qué sirve Indiba, un tratamiento de radiofrecuencia con fines estéticos nacido en España

Aunque la radiofrecuencia es una técnica muy utilizada en la actualidad en tratamientos de belleza, la verdad es que en algunos casos puede provocar efectos secundarios en pieles sensibles. La aparición de hipersensibilidad o inflamación son algunos de ellos. También puede generar algunas molestias.

Para contrarrestar eso nació Indiba (Investigación División Barcelona), es un exitoso tratamiento ha nacido en España. No duele, no molesta, no da sensación de calor. Durante el tratamiento no se nota nada y, por eso, son muchas las personas que optan por él para rtatar la flacidez de su rostro o cuerpo, también para arrugas profundas y que difíciles de eliminar.

Las arrugas, pero sobre todo las patas de gallo que salen cerca de los ojos son complejas de erradicar. El problema surge cuando se quedan ahí y van volviéndose cada vez más profundas. Al estar en una zona tan delicada, es fundamental utilizar un tratamiento potente, pero que no duela.

Por otro lado, la flacidez es una consecuencia natural del envejecimiento que afecta tanto al rostro como al cuerpo. Los impulsores de este tipo de radiofrecuencia aseguran que también logran que, a medida que avancen las sesiones (suelen ser como máximo de 45 minutos) la piel vaya estando más tersa, más lisa, con menos arrugas y con esas patas de gallo que tanto se resisten más atenuadas.

Una de las características de Indiba es que sus resultados son acumulativos. Esto quiere decir que a medida que avanzan las sesiones los resultados deberían hacerse mucho más notorios. La piel estará más tersa, luminosa, las arrugas empezarán a notarse menos y las manchas, apenas percibirán. Indiba también actúa contra la celulitis y la grasa localizada.

Las cicatrices y las manchas también pueden beneficiarse del tratamiento con esta radiofrecuencia. Incluso aquellas que son más notorias pueden aclararse hasta el punto de llegar a ser imperceptibles.

¿En qué consiste la radiofrecuencia Indiba?

La radiofrecuencia Indiba es un tratamiento muy sencillo. Primero se limpia y se desinfecta la zona que se quiere tratar para, posteriormente, aplicar una crema específica que permita a la radiofrecuencia actuar en la piel tal y como se espera. Después, se aplica Indiba que activará la circulación sanguínea provocando, también, la activación celular.

El equipo que se utiliza es de alta tecnología y la técnica no es invasiva. A medida que avancen las sesiones se empezarán a ver cambios, no obstante, estos ya se podrán apreciar a partir de la primera sesión. Las siguientes se llevarán a cabo a la semana o cada quince días, dependiendo de la piel de cada paciente.

Después del tratamiento, como cualquier otro que se realice con radiofrecuencia, será importante limpiar la zona tratada a diario, tal y como se le explique a cada paciente, y aplicar un tratamiento tópico. Este ayudará a potenciar los resultados y a maximizarlos.