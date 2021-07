¿Qué es el daltonismo? Así ven las personas daltónicas

Imaginar colores que no hemos visto nunca (o que nuestros ojos directamente no puedan percibir) es una tarea imposible. Y, sin embargo, no todas las personas son capaces de ver los mismos colores: quienes distinguen menos que la mayoría son daltónicos.

El daltonismo es una condición relativamente común en los hombres (afecta a en torno a un 8%) y más rara en las mujeres (cerca del 0,5%). Aunque por lo general se considera que no afecta negativamente en la vida diaria, lo cierto es que puede ser impedimiento para el ejercicio de varias profesiones e incluso puede llegar impedir la lectura correcta de los semáforos.

¿Qué es el daltonismo y cuáles son sus causas?

El daltonismo es una alteración genética que afecta a la capacidad de distinguir los colores. Se da en grados muy variables en una persona, que van desde una ligera distorsión hasta la incapacidad para distinguir cualquier color (acromatopsia).

Esta modificación afecta a los genes encargados de producir los pigmentos de los conos, un tipo de célula sensorial que tenemos en la retina. Hay tres tipos de conos: los sensibles al color rojo, los sensibles al verde y los sensibles al azul. Cuando alguno (o varios) de los tipos no produce pigmento por el daltonismo, la persona afectada pierde capacidad de distinguir ese o esos colores primarios y los secundarios que se formen a partir de ellos.

En concreto, se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X (uno de los que forman el par que determina el sexo cromosómico). Si un varón hereda un cromosoma X alterado, será daltónico; por su parte, una mujer sólo será daltónica si tiene los dos cromosomas alterados. Es por esto que es mucho más frecuente en hombres.

Hoy en día el daltonismo no tiene cura ni tratamiento posible, aunque existen gafas que pueden ayudar a distinguir los colores difusos en algunas personas. Además, algunos investigadores confían en el potencial de la terapia génica para resolver esta condición en el futuro, si bien se trataría aún de una realidad muy lejana.

¿Cómo ven las personas daltónicas?

La visión de las personas daltónicas dependerá de las células afectadas. Así, existen varios tipos de daltonismo.

Por un lado están los daltónicos acromáticos, es decir, aquellos que no poseen conos funcionales de ninguna clase. Estas personas no pueden percibir el color, sino que ven en blanco y negro.

Por otro, quienes tienen alterados dos tipos de conos o monocromáticos. En este caso se percibe solo un color, con lo que el color toma una única dimensión.

El daltonismo que consiste en la alteración de un único tipo de cono, o dicromático, por su parte, se divide en tres tipos, según cual sea el receptor retiniano ausente o disfuncional: deuteranopia, cuando faltan los fotorreceptores retinianos del color verde; protanopia, cuando están ausentes los fotorreceptores del color rojo, o tritanopia, el tipo menos frecuente, cuando faltan los del color azul.

En estas variables, las personas tienen dificultades para distinguir el color en cuestión, así como las gamas cromáticas que lo incluyan.

Visión normal. UNSPLASH

Deuteranopia. UNSPLASH

Protanopia. UNSPLASH

Tritanopia. UNSPLASH

Estas son sólo simulaciones de cómo ven las personas afectadas por daltonismo. Sin embargo, es imposible mostrar con precisión la percepción de otra persona, debido al procesamiento de los estímulos que lleva a cabo el cerebro de cada persona.