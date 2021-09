Se conoce como tricomoniasis a la enfermedad de transmisión sexual provocada por un parásito que en las mujeres puedes causar dolor al orinar, picor en los genitales y flujo con mal olor.

Mientras que en las mujeres los síntomas más comunes son los anteriores, en el caso de los hombres es posible que hayan contraído la enfermedad pero no muestren síntomas, algo que ocurre habitualmente.

En el caso de presentar síntomas, la tricominiasis da la cara en los hombres en forma de irritación dentro del pene, secreción y sensación de ardor al orinar o eyacular.

En el caso de que la persona que ha contraído la infección se aun mujer embarazada, este enfermedad de transmisión sexual se vuelve más peligrosa. La tricomoniasis en mujeres embarazadas aumenta el riesgo de parto prematuro, por lo que es importante tratar la enfermedad.

Cuáles son las causas de la tricomoniasis

La tricomoniasis está causada por un protozoario de una célula, un parásito que se transmite por vía sexual al mantener relaciones sin protección. El periodo de incubación es de entre 4 y 28 días y es más fácil contraer esta enfermedad si ya se ha tenido un episodio de tricomoniasis previo, si se tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, si se tienen varias parejas sexuales y si se practica sexo sin preservativo.

A pesar de ser una infección no alarmante, en el caso de que la persona contagiada sea una mujer embaraza puede provocar parto prematuro, un bebé con bajo peso al nacer o que el feto se contagie al pasar por el canal del parto.

Cuál es el tratamiento de la tricomoniasis

La tricomoniasis se suele tratar con metronidazol o tinidazol, y para curar la enfermedad es necesario que las dos personas de la pareja se sometan al tratamiento para evitar que uno de los dos se recontagie.

Es recomendable no mantener relaciones sexuales en el periodo de tiempo que dura el tratamiento -que es una semana aproximadamente- no beber alcohol durante el tratamiento de la enfermedad, y es recomendable someterse a análisis unos meses después de tomar la última pastilla, para asegurarse de que no existe una nueva infección por tricomoniasis.