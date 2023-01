¿Dejas tareas para el día siguiente? Descubren que la procrastinación se relaciona con problemas de salud

Muchas personas tienen una cierta dificultad para ponerse a hacer aquellas tareas que deben realizar. La pereza, la distracción, o a veces simplemente el cansancio legítimo pueden hacer que atrasemos las cosas, y dejemos de aprovechar productivamente el tiempo.

Más allá de los efectos que esto puede tener para nuestro trabajo o educación, señalan Eva Skillgate (profesora del Instituto Karolinska, en Suecia), Alexander Rozental (investigador de la misma institución) y Fred Johansson (investigador de la Universidad Sophiahemmet, en Suecia) en el medio The Conversation, procrastinar puede ser parte de un problema mayor. Algunos estudios han encontrado relaciones entre la procrastinación y un peor estado de salud. Se asocia a mayores niveles de estrés, estilos de vida menos saludables y a retrasos a la hora de consultar al médico sobre ciertos problemas de salud.

Estudio longitudinal

Con todo, estos tres autores aclaran que, por la naturaleza metodológica de estos trabajos, no era posible decir en qué sentido se mueve la relación: no estaba claro si es la procrastinación la que estaría causando los problemas de salud, si es al revés, o si ambos son consecuencias de un tercer fenómeno.

Así, para resolver esta incógnita, decidieron llevar a cabo un estudio longitudinal: uno que observara los fenómenos a lo largo de un período de tiempo, tomando medidas en diversos puntos. Para ello, reclutaron 3.525 estudiantes de ocho universidades del área de Estocolmo y les pidieron que completaran una serie de cuestionarios cada tres meses durante un año.

Los resultados, publicados en el medio científico JAMA Network Open, arrojaron que aquellos estudiantes que al inicio del estudio tenían mayor tendencia a procrastinar tenían más síntomas de condiciones como depresión, ansiedad y estrés nueve meses más tarde.

Hay enfoques para tratar la procrastinación

De la misma manera, este segmento de los participantes mostraba mayores posibilidades de sufrir dolor inhabilitante en los hombros o los brazos, peor calidad del sueño, más soledad y mayores dificultades financieras a los nueve meses de comenzar el estudio. Las asociaciones se mantenían incluso al eliminar los efectos de otros factores, como la edad, el género, el nivel educativo de los padres y diagnósticos físicos o psiquiátricos previos.

Aunque no se asoció ningún pronóstico concreto con la procrastinación de manera significativa, los resultados sugieren que la procrastinación puede ser relevante para un amplio número de pronósticos de salud, incluyendo problemas de salud mental, dolor incapacitante y estilos de vida poco saludables.

La buena noticia, dicen estos autores, es que ya hay disponibles ensayos clínicos que han demostrado que existen enfoques como la terapia cognitivo-conductual que han mostrado ser efectivas para reducir la procrastinación.

Referencias

Eva Skillgate, Alexander Rozental, Fred Johansson. Procrastination is linked to poor health - new study. The Conversation (2023). Consultado online en https://theconversation.com/procrastination-is-linked-to-poor-health-new-study-197332 el 19/01/2023.

Johansson F, Rozental A, Edlund K, Côté P, Sundberg T, Onell C, Rudman A, Skillgate E. Associations Between Procrastination and Subsequent Health Outcomes Among University Students in Sweden. JAMA Network Open (2023) DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.49346.