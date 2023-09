El secreto de las carcajadas por el que puedes morir de risa, literalmente

El sentido del humor es un componente importante en la cultura de España. A la mayoría de personas les encanta disfrutar de chistes y momentos graciosos que ocurren a su alrededor. La carcajada nos acompaña en muchos de los mejores momentos de nuestras vidas.

La risa suele nacer espontáneamente y desde la sinceridad. Existe la risa 'floja', la risa nerviosa, a carcajadas o hasta la comúnmente denominada risa 'tonta'. Todas estas variantes pueden tener numerosos beneficios para nuestra salud, tanto mental como física, pero no es un asunto de broma, también puede traerte graves problemas de salud.

Beneficios de la risa

A veces, la risa es una parte importante de los mecanismos que los seres humanos llevamos a cabo para aliviar el estrés. Esto no va a solucionar todos los problemas por los que una persona esté pasando ni te asegura que tu salud mental mejore por completo después de soltar unas cuantas carcajadas, pero si es cierto que trae efectos positivos tanto inmediatos como a largo plazo.

Algunos beneficios que tiene el reírse a corto plazo son: la estimulación de órganos como el corazón y los pulmones por la alta cantidad de oxígeno que tomamos, nos produce una sensación de relajación que calma el estrés y, gracias a la mejora en la circulación y la relajación de nuestros músculos, calma la tensión.

A largo plazo, la risa puede traer beneficios como la mejora del sistema inmunitario por la liberación de neuropéptidos, el alivio del dolor al generar nuestros propios analgésicos y, en general, la mejora del estado de ánimo si sufrimos trastornos como la depresión.

La parte oscura que la risa tiene para algunas personas

Todo el mundo ha escuchado y dicho alguna vez en su vida la expresión "me muero de risa". No existen muchos casos documentados de que esto haya pasado, por lo que no es muy usual que te mueras entre carcajadas. Sin embargo, un estudio de Robin Ferner, profesor honorario de Farmacología Clínica en la Universidad de Birmingham, analizó los beneficios y complicaciones de la risa para el British Medical Journal y concluyó que la risa también podía provocarte graves problemas de salud como estos:

Síncopes.

​Rotura cardiaca.

​Rotura esofágica.

​Dislocación de mandíbula.

​Ataque de asma.

​Arritmias.

Referencias

Ferner, R. E., & Aronson, J. K. (2013). Laughter and MIRTH (methodical investigation of risibility, therapeutic and harmful): narrative synthesis. Bmj, 347.

¿Alivio del estrés con la risa? No es una broma. (2019, 5 abril). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-relief/art-20044456

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.