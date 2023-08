Por qué gemir en la cama es bueno para la salud: los beneficios para tu cuerpo y mente

El sexo puede ser de muchas maneras, puede ser romántico, puede ser salvaje, puede ser planeado, espontáneo, peligroso, una mezcla de todo ello o completamente diferente. Puede tener lugar en un hotel o en casa, en el sofá, en la encimera o en el dormitorio, que curiosamente es el lugar preferido de la mayoría de las personas de España. Concretamente, un 71%, según un estudio realizado por la Academia Erótica Diversual.com.

Al margen de esto, también puede ser silencioso o todo lo contrario, porque hay personas que prefieren exteriorizar su placer, mostrando a la otra persona cómo se están sintiendo. Gemir es una buena forma de hacerlo, tanto durante la masturbación como en el sexo con compañía, pues aporta ciertos beneficios que no siempre son conocidos.

Por qué gemimos durante el sexo

Aunque en ocasiones asociamos los gemidos con el orgasmo, estos no van necesariamente de la mano, son una respuesta a la respiración profunda que se produce durante el placer, pero no solo ese momento concreto. En muchas ocasiones son reacciones que no se pueden evitar al alcanzar el clímax sexual, pero también pueden tener una función.

Por ejemplo, suelen emplearse como guía durante el sexo, dejando ver a la pareja como se siente y de este modo, el acompañante podrá identificar en qué momentos se experimenta más placer, con qué prácticas se excita más o qué posiciones funcionan mejor para la otra persona. Además, Bijoux Indiscrets realizó un estudio, “Ficción vs. Realidad en el sexo”, en que se concluye que el 60 % de las mujeres emplean los gemidos para excitar a sus parejas.

Beneficios de gemir para el cuerpo y la mente

Como ya hemos comentado, uno de los mayores beneficios de los gemidos, de externalizar lo que sentimos, es que ayuda a comunicarnos sin tener que usar palabras, que no siempre resultan sencillas de encontrar. Una respuesta positiva vocal puede ser recibida con satisfacción por parte de la pareja sexual.

A través del gemido se relaja el cuerpo y esa relajación ayuda a conectar con el placer, por lo menos en el caso de las mujeres, la mandíbula y la zona de la pelvis, que incluye la vagina, están conectadas y la relajación de una afecta a la otra. Las personas que están más relajadas experimentan un placer mayor.

La respiración es importante, porque ayuda a circulación de la sangre y, por tanto, a la excitación y el orgasmo, por eso no conviene reprimir los gemidos, a través de los jadeos se genera una pequeña hiperventilación, que hace que el cuerpo se relaje y se deje llevar, haciendo que llegar al orgasmo resulte más sencillo. Gracias a los suspiros y sonidos se libera tensión y estrés.

Por si todo esto no fuera suficiente, los gemidos producen euforia y emoción, ayudan a excitar a la otra persona, ayudan a que nos liberemos de prejuicios durante el sexo, refuerzan la relación sexual, ayudan a crear intimidad y también a reforzar la autoestima de la pareja. Los gemidos son una técnica de desbloqueo sexual, porque permiten conectar con las sensaciones y también es una manera de desinhibirse.

Los gemidos tienen beneficios para ambos sexos, pero en general, los varones se muestran menos vocales durante el sexo que las mujeres. Un estudio realizado por la marca de placer masculino Arcwave desveló que no lo hacen por miedo a ser escuchados (en el caso de la masturbación, sobre todo), pero también por sentirse cohibidos o percibirlo como algo embarazoso o incómodo.

