Por qué el cáncer de páncreas es tan difícil de detectar cuando es curable

El cáncer de páncreas, sin ser uno de los más frecuentes, es uno de los más letales que se conocen. Esto en parte se debe a su agresividad, pero también se relaciona con lo difícil que resulta detectarlo antes de que alcance estadios muy avanzados.

Síntomas que llegan cuando ya es tarde

En las etapas iniciales, el cáncer de páncreas, como ocurre con la práctica totalidad de los tumores, tiene mejor pronóstico que en fases más avanzadas. Por desgracia, en esos momentos el cáncer de páncreas tiene una serie de características que lo hacen especialmente difícil de detectar.

La razón de esto es sencilla: no es común que el cáncer de páncreas cause ningún tipo de síntoma hasta que está muy avanzado, y sus marcadores no aparecen en ningún examen médico común.

De hecho, para confirmar el diagnóstico del cáncer de páncreas suele ser preciso realizar pruebas muy específicas, como pruebas de imágenes, ecografías endoscópicas, biopsias o análisis de sangre que buscan marcadores tumorales concretos.

Posteriormente, si se confirma la presencia de un tumor canceroso en el páncreas, el profesional deberá determinar la etapa. Estas se expresan en numeración romana y van del 0 al IV. El último grado implica que el tumor ya no se localiza exclusivamente en el páncreas, sino que se ha extendido a otras partes del cuerpo (metástasis).

Signos de la enfermedad

Actualmente, el cribado del cáncer de páncreas se reserva para las familias en las que hay un número significativo de casos, lo que por desgracia constituye tan sólo una pequeña parte del total de la incidencia. En el resto de las personas, es la aparición de los síntomas en las etapas más avanzadas del cáncer lo que suele motivar la realización de pruebas.

Llegados a este punto, los signos pueden incluir dolor abdominal que irradia hacia la espalda, pérdida del apetito, pérdida de peso, ictericia, heces de color claro, orina de color oscuro, picazón en la piel, diagnóstico reciente de diabetes, coágulos sanguíneos y fatiga. Para cuando esto sucede, el cáncer ya tiene una respuesta muy mala al tratamiento.