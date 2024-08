Por qué deberías leer tu historia médica, según los expertos de Harvard

Cuando pasamos por el médico, generamos un volumen bastante importante de documentos: recetas, justificantes, informes... Todo ello, o al menos buena parte, termina formando parte de nuestro historial médico.

Muchas personas no prestan mucha atención a todo ello (al fin y al cabo, muchas veces estos documentos están plagados de tecnicismos y jerga médica), a pesar de que hay razones importantes para ello, como subraya el experto de la Universidad de Harvard Robert H. Shmerling.

Términos confusos y posibles errores

A menudo, los informes médicos incluyen descripciones de los síntomas, una breve relación de problemas médicos pasados, ciertas medicaciones que hemos usado, antecedentes familiares importantes, algunos hábitos (uso de tabaco, consumo de alcohol o uso de drogas), detalles del examen físico, resultados de pruebas y diagnósticos y prescripciones.

En estos textos, puede haber varios tipos de elementos que resulten confusos para el paciente, pero que deberían resultar inteligibles para otros médicos. Por ejemplo, nombres técnicos de síntomas o enfermedades, usos poco comunes de lenguaje común ("dentro de los límites normales", por ejemplo, en lugar de simplemente "normal") no abreviaturas de enfermedades, procedimientos realizados etc.

Igualmente, puede haber errores menores y de poca importancia (por ejemplo, si abandonaste el tabaco hace 20 años y tu médico anota 10 años). Otros pueden ser más relevantes: por ejemplo, si padeces artritis severa en una rodilla y el médico anota la contraria, pueden darse confusiones que retrasen diagnósticos o incluso procedimientos quirúrgicos en lados erróneos del cuerpo. Por ello, conviene revisar los informes, y en caso de detectar errores importantes comentarlo con nuestro médico la siguiente vez que salga a colación para que los subsane.

Posible lenguaje ofensivo

Más rara vez, podemos encontrar lenguaje que nos resulte estigmatizante u ofensivo, o que nos haga sentir juzgados. De hecho, Shmerling cita incluso estudios que han encontrado que este tipo de términos se asocia a una mayor frecuencia de errores médicos.

Algunos ejemplos serían lenguaje deshumanizante ("adicto al alcohol" en lugar de "persona con trastorno de alcoholismo"), descripciones insultantes o inapropiadas, expresiones que restan importancia a síntomas o frases que denoten desconfianza ("asegura que no consume drogas").

Al fin y al cabo, los profesionales sanitarios también son personas que pueden cometer errores. Los médicos pueden arrastrar actitudes heredadas de épocas pasadas en la práctica médica; pueden verse sujetos a una elevada carga de trabajo; pueden acarrear sesgos o incluso pueden frustrarse con pacientes que no sigan los tratamientos.

Una fuente muy valiosa de información

Todo esto no son sino más razones para revisar el historial médico y los informes que contiene; no sólo para aprender muchas cosas interesantes sobre nuestra propia salud sino para detectar posibles errores (o incluso expresiones ofensivas) que conviene subsanar.

Además, si las personas adquirimos la costumbre de prestar atención a este tipo de documentos, es más probable que los profesionales se hagan conscientes de malas prácticas o errores frecuentes y hagan mayores esfuerzos por subsanar este tipo de problemas.

Con todo, concluye Shmerling, no debemos olvidar que la documentación no es lo más importante en una vista al médico, y que un buen informe no es lo mismo que una buena atención (y viceversa). En último término, deberíamos ver los informes como lo que son: una valiosa fuente de información sobre nuestra salud, personalizada y elaborada por profesionales expertos.

