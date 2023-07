Estas son las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer, algunas incluso después de fallecer

Existen numerosos datos sobre el crecimiento, algunos de ellos son reales, como que se suele crecer hasta los 21 años en el caso de los hombres y los 17 en el caso de las mujeres; otros son mentira, como que los españoles seamos los más bajitos de Europa. Según datos de la OCDE, la altura de las personas de España sí está en la parte baja del ranking, pero en países como Portugal o Malta la media es menor.

En otras ocasiones, hemos escuchado tantas veces algo que tendemos a pensar que es verdad sin saberlo ciencia cierta. Por ejemplo, hay partes de cuerpo que no dejan de crecer a lo largo de toda la vida, algunas de ellas incluso continúan haciéndolo después del fallecimiento. Esto es cierto y también mentira, porque son dos cuestiones diferentes y nuestros sentidos pueden jugarnos una mala pasada, ¿quién no confiaría en sus ojos?

Pelo y uñas nunca dejan de crecer

Se puede confirmar que tanto el pelo como las uñas crecen a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Esto se basa en evidencias científicas, pero también empíricas, a lo largo de nuestra vida tenemos que recortarlos de forma periódica, el cabello, pero también las uñas, tanto de las manos como de los pies.

Las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Cristina Sosa Meliá

El pelo se origina en los folículos pilosos, que se encuentran en la dermis y se extienden por todo el cuerpo, salvo en los labios, las palmas de las manos y las plantas de los pies. No todo el cabello del cuerpo crece a la misma velocidad, de hecho este crece en ciclos, que alternan fases de crecimiento, de retroceso y de reposo.

No solemos darles demasiada importancia, pero las uñas son un gran indicativo de salud. Observar los cambios que pueden presentar puede ser una buena forma de estar pendiente de posibles problemas de salud. Si las uñas están frágiles o aparecen estriadas, si cambian de color, aparecen manchas blancas o dejan de crecer, puede deberse a alguna enfermedad.

¿Crecen las orejas y la nariz siempre?

Esto es algo que solemos escuchar con cierta frecuencia, que las orejas y la nariz no dejan de crecer con el tiempo y por eso las personas más mayores tienden a tenerlas más grandes. Se podría considerar cierto, pero en realidad no es así exactamente. Es cierto que conforme envejecemos, las orejas y la nariz son más grandes, pero no es porque crezcan, sino porque el cartílago que las forma pierde flexibilidad con el paso del tiempo.

Este tipo de tejido se encuentra también en otras partes del cuerpo, como las articulaciones, y en el caso de la nariz y las orejas sirve para que mantengan su estructura y su forma.

Mito o realidad: ¿crecen después de morir?

Esto es algo que también suele escucharse, que el pelo y las uñas no solo crecen a lo largo de toda la vida, sino que también continúan creciendo una vez fallecidos. Esto es falso, el crecimiento de ambos se detiene una vez que la persona fallece, pero tras la muerte el cuerpo comienza a deshidratarse, lo que hace que la piel y otros tejidos blandos se retraigan, haciendo que el cabello y las uñas parezcan más largas de lo habitual.

Referencias

Levinbook, W. S. (2023, 5 junio). Introducción al crecimiento del pelo. Manual MSD versión para público general. https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-de-la-piel/trastornos-del-pelo/introducci%C3%B3n-al-crecimiento-del-pelo

