Carmen Sánchez: "Una menopausia precoz me provocó una osteoporosis prematura. Tenía fracturas inexplicables"

La osteoporosis es la enfermedad degenerativa ósea más común. De hecho, solo en España la padecen unos millones de personas. La pérdida de densidad ósea que está detrás de esta enfermedad se debe en gran parte a un proceso natural de envejecimiento. El hueso, que se renueva constantemente, a partir de cierta edad, se regenera de una manera más lenta que se destruye, y empieza a perder densidad, por eso la osteoporosis es mucho más común a partir de los 60 años.

Sin embargo, determinados hábitos de vida, circunstancias, procesos o enfermedades pueden acelerar esta pérdida de densidad ósea. Cuando esta pérdida ósea se produce muchos antes de lo esperado, hablamos de osteoporosis precoz, que puede darse en personas de menos de 40 años e incluso menos. Este fue el caso de Carmen Sánchez, tesorera de AECOSAR (Asociación Española contra la Osteoporosis y la Artrosis) a quien, con 38 años una menopausia precoz le causó, aunque se la diagnosticaron más tarde, también una osteoporosis prematura.

Menopausia precoz, osteoporosis precoz

Una causa frecuente de la osteoporosis prematura es la menopausia precoz. Y es lógico, pues, una de los principales factores de riesgo que aceleran la pérdida de masa ósea es la menopausia, por eso es más común en las mujeres. Así, si debido a operaciones, enfermedades, fallo ovárico prematuro, etc., se produce una menopausia precoz, el riesgo de padecer osteoporosis también será precoz.

Y esto fue lo que le pasó a Carmen Sánchez, tesorera de AECOSAR (Asociación Española contra la Osteoporosis y la Artrosis) a quien, con 38 años tuvieron que hacerle una histerectomía total, “esto me provocó una menopausia precoz, perdí la protección de mis estrógenos y empezó la osteoporosis”.

Como esto ocurrió hace algunas décadas, cuando se conocía mucho menos sobre la osteoporosis, nadie le hizo una densitometría ni revisiones posteriores. Esto provocó que, en los años siguientes, empezara a tener multitud de “fracturas óseas inexplicables, como una de en la muñeca, tenía muchos dolores en la parte baja de la espalda… yo creía que para mi edad no era normal y, tras mucho insistir, me hicieron una densitometría y comprobaron que padecía una pérdida de masa ósea muy importante”, cuenta. Es cuando empezó el tratamiento, pero, debido a que el diagnóstico fue muy tardío, siguió teniendo fracturas, entre ellas, “algunas en las vértebras, por las que han tenido que hacerme una vertebroplastia, y las dorsales. La última la tuve en 2018”. También se ve obligada a llevar bastón, “para poder seguir caminando”.

"Empecé a tener multitud de fracturas óseas inexplicables, muchos dolores en la parte baja de la espalda… que para mi edad no era normal. Tras mucho insistir, comprobaron que padecía una pérdida ósea muy importante”

Y todo ello, a pesar de que ella se adhirió al tratamiento desde el primer momento. De no haber sido así, las consecuencias hubieran sido mucho peores, “el tratamiento está dirigido a evitar o reducir la pérdida de masa ósea y a formar hueso, pero no a quitar el dolor. Por eso, mucha gente que ya tiene osteoporosis y tiene dolores, al ver que tomando este medicamento no se le va, o al menos no de forma inmediata, lo deja. Pero hay que seguirlo a rajatabla, porque el efecto que hacen es a largo plazo. Para quitar el dolor, lo mejor es recurrir a los analgésicos, pero el tratamiento hay que seguirlo, si no, se seguirá perdiendo densidad ósea y la enfermedad seguirá avanzando, es mucho peor”, advierte. Y, sobre todo, que “se lo tomen, aunque no tengan ningún dolor, porque la osteoporosis hasta que tienes una fractura, no duele, y cuando hay fracturas, ya está muy avanzada”.

Qué otras causas provocan una osteoporosis precoz o prematura

A diferencia de la osteoporosis que se produce con la edad, la precoz ocurre igual en caso de hombres y mujeres, y en la mayoría de los casos está asociada a causas secundarias. De hecho, según un artículo publicado en Reumatología clínica, alrededor del 50% de los individuos jóvenes con osteoporosis, tanto hombres como mujeres, presentan enfermedades o fármacos relacionados con su desarrollo.

Las enfermedades y fármacos que favorecen la aparición de la osteoporosis de manera prematura son:

• Hipogonadismo

• Malabsorción debido a una enfermedad intestinal, como la celiaquía, una enfermedad inflamatoria intestinal o resección intestinal.

• Enfermedades de la tiroides (hipertiroidismo, hiperparatiroidismo o panhipopituitarismo)

• Enfermedad de Cushing

• Osteoporosis del embarazo

• Déficit de hormona de crecimiento

• Anorexia nerviosa

• Hepatopatía (cirrosis biliar primaria)

• Hemocromatosis

• Osteogénesis imperfecta

• Infección por VIH

• Síndrome de Marfan

• Trasplante de órgano

• Mastocitosis sistémica

• Osteoporosis idiopática

• Hipercalciuria

Algunos medicamentos, como antiepilépticos, heparina, inhibidores de la aromatasa (en caso de cáncer de mama), análogos de la LH-RH (tratamiento para el cáncer de próstata), acetato de medroxiprogesterona (tratamiento para el cáncer de próstata) y los glucocorticoides (GCC) aumentan considerablemente el riesgo de padecer osteoporosis. De hecho, el consumo de este último medicamento es una de las principales causas de la osteoporosis precoz.

En el caso de los hombres, el hipogonadismo y el tratamiento con GCC son las causas más frecuentes de osteoporosis precoz; mientras que en las mujeres jóvenes lo son la enfermedad de Cushing, la osteoporosis asociada al embarazo y la osteogénesis imperfecta.

¿Se puede prevenir?

Como en el caso de la osteoporosis que aparece con la edad, el resto de osteoporosis también se pueden prevenir, o, al menos retrasar su aparición. La mejor manera de hacerlo es haciendo ejercicio físico con trabajo de fuerza, una buena alimentación rica en calcio y evitar hábitos como el tabaco y el alcohol.

Carmen Sánchez, que quiere que las personas con osteoporosis o en riesgo de padecerla tengan la posibilidad que no tuvo ella de un diagnóstico temprano, aconseja además, que las mujeres, “acudan al médico en cuanto tengan algún síntoma de menopausia precoz, que hagan ejercicio siempre, a cualquier edad y que lleven una alimentación rica en calcio y vitamina D”, especialmente las personas que, por padecer alguna enfermedad o consumir algún fármaco, tengan un mayor riesgo de osteoporosis.

Y en caso de padecerla ya, recomienda acudir a asociaciones como AECOSAR, “que son un gran apoyo y un complemento muy útil a las visitas y tratamientos que prescriben los médicos”.