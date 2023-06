Orina con espuma: ¿Cuándo deberíamos preocuparnos?

En primer lugar, al darnos cuenta de que hay algo raro en nuestra orina, la reacción del cuerpo es preocuparse. Hay que saber que es normal que alguna vez hayamos generado una especie de espuma, especialmente justo después de hacer ejercicio o durante el transcurso de una enfermedad. Pero si esto llega a repetirse constantemente, es síntoma de que hay que acudir al médico y realizarse una analítica de sangre, para descartar algunas de las enfermedades más comunes en España.

También debemos distinguir correctamente entre la espuma y las burbujas de la orina. Las burbujas son de mayor tamaño, desaparecen con el aire y al tirar de la cadena del baño no dejan rastro, mientras que la espuma es blanquecina y permanece en el inodoro después de haber salido el agua que limpia los restos de la micción.

Así funcionan los riñones

Cada riñón está formado por aproximadamente un millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro, llamado glomérulo, y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de dos pasos: el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos.

¿Cuáles son las sustancias imprescindibles?, las moléculas más grandes, como las proteínas y las células sanguíneas que permanecen en el vaso sanguíneo, mientras que las que se eliminan son ácido úrico, sustancias tóxicas y el exceso de agua, lo que se convierte en orina. Sin embargo, cuando se prescinde de las proteínas y acaban en la orina, puede dar lugar a problemas en el organismo y se notifica a través de espuma.

"Si se encuentra espuma repetidas veces, a partir de 1g de proteína cada 24 horas de orina es una cantidad considerable y debe hacerse análisis"

Signo de proteína en la orina

Cuando existe exceso de diversas proteínas sanguíneas en la orina, se denomina proteinuria. Esto ocurre porque los conjuntos de vasos sanguíneos microscópicos en los riñones que tienen pequeños poros van filtrando en la sangre demasiadas proteínas y no deberían ejecutarlo así, por lo que se distingue que el glomérulo está dañado y se caracteriza por la hinchazón de los tejidos corporales (edema), hipertensión arterial y presencia de glóbulos rojos en la orina.

La aparición de espuma en la orina puede indicarlo y, por lo tanto, se refiere a un indicio de problemas de salud potencialmente graves, como enfermedades renales o diabetes. La proteinuria también puede estar causada por una complicación durante el embarazo debido al aumento de la presión arterial y producción de hormonas provocado por la presencia del feto. En este caso, la espuma en la orina puede ir acompañada de otros síntomas como hinchazón de manos y pies, dolores de cabeza y dolor abdominal.

Síndrome nefrítico

El síndrome nefrótico es un trastorno de los glomérulos en el que se excretan cantidades excesivas de proteínas en la orina. Esto quiere decir que hay más de 3,5 g de proteína en la orina, por lo tanto es alarmante.

Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes y saludables Goncalo Costa

La excreción de esas proteínas conduce, a la acumulación de líquido en el organismo, a bajas concentraciones de albúmina y altas concentraciones de grasas en sangre.

Las causas pueden originarse en los riñones (por algunos fármacos que sean perjudiciales para la salud renal) o por otro tipo de trastornos, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, la diabetes, lupus eritematoso sistémico, enfermedades infecciosas como el VIH o la Hepatitis y sustancias psicoactivas como la heroína intravenosa.

El síndrome nefrótico se puede tratar con fármacos antinflamatorios no esteroideos porque el tratamiento farmacológico casi siempre estabiliza o disminuye la cantidad de proteínas en la orina. Sin embargo, algunas personas no responden al tratamiento farmacológico y experimentan una nefropatía crónica que progresa a insuficiencia renal en pocos años.

Referencias

O’Brien, F. (2023, 5 junio). Glomerulonefritis. Manual MSD versión para público general. https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/trastornos-del-filtrado-renal/glomerulonefritis/

Proteínas en la orina (proteinuria). (2022, 19 julio). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es-es/symptoms/protein-in-urine/basics/definition/sym-20050656

Los riñones y su funcionamiento - NIDDK. (s. f.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/rinones-funcionamiento

Maddukuri, G. (2023, 20 mayo). Proteinuria. Manual MSD versión para profesionales. https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-urogenitales/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-urogenitales/proteinuria

Northwestern Medicine Staff & Northwestern Medicine. (2022). Espuma en la orina: Qué es normal y qué no. Northwestern Medicine. https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/Espuma-en-la-orina-Que-es-normal-y-que-no

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.