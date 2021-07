"Nos va a costar volver a abrazarnos": estas son las consecuencias de la pandemia de covid en la salud mental

La pandemia de SARS-CoV-2 ha sido y es un fenómeno tremendamente disruptivo y, para algunas personas, hasta traumático. No sólo ha puesto en jaque el funcionamiento previo del mundo en el que nos movemos sino que además ha obligado a cambiar de golpe muchas normas sociales que parecían inamovibles y ha introducido un nuevo elemento de peligro en nuestras vidas.

Por ello, no es de extrañar que haya afectado seriamente a la salud mental de muchas personas de distintas maneras, algo que han recordado numerosos profesionales en los últimos meses, llegando incluso a situarla en un lugar prominente del debate político actual en España.

"Hay mucha gente, sin ningún historial ni ninguna patología previa, que ahora está buscando atención y medicándose", explica a 20minutos la psicóloga clínica F. Castillejo. "Gente que funcionaba perfectamente a la que todo esto la ha descolocado mucho".

"En muchos casos son trastornos situacionales"

"Está provocando mucha ansiedad y sensaciones de falta de sentido, de vacío, inseguridades...", prosigue. "En muchos casos son trastornos situacionales, es decir, estas personas no tienen una patología, sino que la situación provoca este tipo de sentimientos y de actitudes que generan mucho malestar: trastornos de sueño, sensación de bloqueo, de no querer pensar, de no valer...".

Para esta psicóloga, los efectos más evidente de la pandemia en la salud mental de las personas son "síntomas depresivos y síntomas de ansiedad, provocados por la situación".

Sin embargo, reconoce que, al margen de estos casos en los que los efectos son situacionales, "a la gente que es más hipocondriaca y con más miedos le dispara el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte..."

"Y luego, por supuesto, está toda la gente que ha perdido a seres queridos", concluye Castillejo.

"El síndrome del impostor está disparadísimo"

Esta experta destaca, entre otros aspectos, el impacto psicológico que ha tenido para mucha gente la implantación del teletrabajo: "Al no trabajar con tus compañeros, el sentido de equipo y sobre la propia capacidad para realizar el trabajo se me tambalea. He visto mucho a gente con sensación de ansiedad y de inseguridad por no tener un equipo cerca, por no poder contar con la gente".

"La salida del contexto laboral ha provocado mucha inseguridad y mucho bloqueo; el síndrome del impostor está disparadísimo, porque la gente al estar sola siente que es menos capaz", detalla.

Y resume: "Lo que llega a la consulta es, principalmente, gente con síndrome del impostor, con síntomas de ansiedad, depresivos, fatiga, problemas para dormir, con mucha inhibición a la hora de afrontar el trabajo".

"Se ve mucho en gente que tenía trabajos muy exigentes y ha tenido que realizarlos desde casa, con lo cual ha tenido que cambiar sus procesos de toma de decisiones y se ha visto muy incapacitada, porque siempre estar rodeado del equipo te da seguridad", añade.

"La soledad ha tenido un impacto muy grande en adolescentes"

Castillejo ha observado también diferencias importantes según la franja de edad. "En los adolescentes ha habido un impacto muy grande en cuanto a la soledad, los sentimientos de inseguridad en el momento de volver a salir al mundo..."

Incluso, dice, "en aquellos que han resultado más afectados, hemos visto la sensación de que no hay futuro, de que no hay salida, de que el miedo se apodera de ellos... y en algunos casos, hasta conductas más autolíticas".

También señala que los más jóvenes están afrontando de manera diferente el levantamiento paulatino de las restricciones,

"En los jóvenes, pese al avance de la quinta ola, no está volviendo a aparecer tanto el miedo. Muchas veces sienten una omnipotencia de que no se van a contagiar al levantarse las restricciones que a veces lleva al riesgo. Se ponen más reactivos, de querer hacerlo todo y recuperar ese tiempo".

"Había necesidad de salir, de dejar de estar en casa, de compartir con los amigos, y es normal que eso también se dispare".

Con todo, de cara al futuro, la psicóloga cree que ante el impacto psicológico "los más vulnerables son los adolescentes".

"Va a haber un impacto por lo vivido, sobre todo en los más vulnerables. Aparte de cómo se vuelva a la normalidad en las aulas", concluye.

"La necesidad de salir la tenemos todos"

En otros grupos de población, en cambio, Castillejo sí observa mayor cautela ante el levantamiento de las medidas para contener la pandemia. "A medida que vuelven a subir los números vuelve a crecer el miedo. A pesar de ello, todavía hay una cierta sensación de salida, de alivio, de libertad...", explica, "apoyada también en que la vacunación avanza".

"Aunque los miedos aumentarán a medida que crezcan las cifras, todo el mundo ha salido con muchas ganas y con mucha sensación de libertad después de tanto tiempo cerrados. La necesidad de salir, de vernos en otro sitio, en otros escenarios y en otros contextos, la tenemos todos", explica. "Hemos vivido mucha sensación de claustrofobia y de no poder salir".

Con todo, hay algunas excepciones a esta norma: "los que son muy miedosos pueden tardar más en perder esos miedos que ha traído la pandemia, de la misma manera que los que están muy capacitados para la soledad y el aislamiento puede que no sientan la misma necesidad de salir al mundo".

Castillejo ilustra este proceso de vuelta a la normalidad con el ejemplo de la mascarilla. "Se ve que el miedo sigue estando, porque eso es lo que significa la mascarilla: el miedo al contacto físico y al contacto afectivo. Y eso va a durar, esa realidad no va a ser fácil de recuperar".

"Aún nos va a costar volver a tocarnos y abrazarnos"

Así, la psicóloga opina que la vuelta a la normalidad no borrará del todo el trauma que ha causado el coronavirus en la psique de nuestras sociedades. "Tenemos a mucha gente tocada por la pandemia. El impacto en salud mental está siendo enorme, por las muertes, el confinamiento, la soledad...", reflexiona. "Yo creo que esto va a tener un impacto que va a durar en el tiempo".

"Aún nos va a costar perder el miedo a tocarnos, a abrazarnos... al margen de qué pase más adelante, tal vez sigamos llevando mascarilla dentro de dos años en los sitios cerrados".