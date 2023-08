Estos son los motivos por los que te sangra la nariz en verano más a menudo

En las épocas en las que las temperaturas son más elevadas, como sucede con los veranos de España, solemos estar pendientes para evitar esas enfermedades que se asocian con el calor y que pueden llegar a poner en peligro nuestra salud. Constantemente oímos hablar de los golpes de calor, del cansancio que este produce, los calambres que sienten algunas personas e incluso las irritaciones en la piel producidas por el sudor.

Estas dolencias están producidas por el calor, pero también existen otras que se acrecientan bajo estas condiciones, por ejemplo, no es casualidad que en esta época del año, a muchas personas les sangre la nariz. Las causas que pueden provocar una hemorragia nasal son muchas y la llegada del verano puede hacer que el sangrado se produzca con mayor frecuencia.

Hemorragias nasales y calor: por qué sangra la nariz

En verano sangra más la nariz. Getty Images/iStockphoto

Los sangrados nasales son muy comunes y se producen cuando se rompen los vasos sanguíneos de la zona. Si bien habitualmente no es necesaria la intervención médica, porque ceden de manera espontánea o al poner en práctica alguna de las técnicas recomendadas para estos casos, en las ocasiones en las que el sangrado no cesa, es demasiado frecuente o se está tomando medicación anticoagulante, sí que conviene consultar con un especialista.

Existen muchas causas de epistaxis, como también se conoce esta dolencia, y entre las más frecuentes destacan los microtraumatismos, principalmente producidos por rascados. También puede sangrar a causa de una cirugía, por fractura de los huesos nasales, cuerpos extraños, rinitis alérgica, infecciones, factores ambientales o, en algunos casos, tumores o pólipos.

El sangrado nasal es relativamente frecuente en épocas de calor o tras prolongadas exposiciones al sol, sobre todo entre niños, que tienen cierta tendencia a hurgarse la nariz, y adolescentes. Los cambios de temperatura afectan a los vasos sanguíneos haciendo que se contraigan y dilaten y favoreciendo su rotura.

Durante el verano, el aire tiende a ser más seco, lo que hace que las membranas nasales aparezcan más secas, la falta de humedad hace que los vasos sanguíneos se vuelvan más frágiles. Durante las olas de calor puede haber cambios en la presión atmosférica, lo que también propicia el sangrado. El calor intenso también afecta a la presión y los vasos sanguíneos, por lo que el riesgo es mayor.

Qué hacer (y qué no) cuando nos sangra la nariz

Ante una hemorragia nasal, es clave saber reaccionar, manteniendo la calma para no preocupar a la persona que la está sufriendo. Es importante favorecer la expulsión de la sangre, por lo que la mejor postura será sentado y ligeramente inclinado hacia delante, con la cabeza levantada y también hacia delante; se recomienda respirar por la boca. Después hay que ejercer presión, comprimiendo con el índice y el pulgar sobre las alas de las fosas nasales durante unos 10 o 15 minutos, hasta que deje de sangrar. Si pasado ese tiempo el sangrado no para, puede ser necesario acudir a un médico.

En verano es más habitual que te sangre la nariz. Freepick

Además de conocer las cosas que podemos hacer para frenar el sangrado, no está de más saber aquellas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, no hay que echar la cabeza hacia atrás porque la sangre fluiría hacia la garganta, lo que puede causar asfixia, tampoco conviene taponar la zona con algodón, porque podría causar coágulos y también reanudar el sangrado al quitarlo.

Una vez haya frenado la hemorragia, hay que conseguir que no vuelva, evitando sonarse la nariz, hacer esfuerzos o levantar peso. Para evitar los sangrados producidos por el calor, conviene hidratarse, aumentar la humedad del ambiente, utilizar sombrero que de sombra sobre la zona de la nariz y no manipularla excesivamente, para que las membranas no se dañen.

