Por qué se contagian los bostezos: hay cuatro teorías diferentes

El fenómeno del contagio del bostezo es un tema que genera división entre investigadores científicos, ya que su comprensión completa no está clara y existen diferentes teorías. Si vemos que alguien bosteza, generalmente nosotros lo hacemos también. Y ocurre incluso sin que estemos cansados.

¿Qué es un bostezo?

Bostezar es abrir involuntariamente la boca y realizar una inhalación profunda y prolongada de aire. Hay diferentes causas que pueden provocar un bostezo: por ejemplo, la más habitual es la somnolencia o cansancio. Pero existen otras poco frecuentes, como la reacción vasovagal (estimulación de un nervio llamado nervio vago), la epilepsia, la esclerosis múltiple, reacción a ciertos medicamentos o problemas con el control de la temperatura corporal (poco frecuente).

¿Por qué se contagian los bostezos de unas personas a otras?

Se han propuesto varias teorías para explicar el motivo por el que los bostezos pueden ser contagiosos. Aquí hay algunas posibles explicaciones respaldadas por estudios científicos:

La teoría de la empatía: el cerebro simula el bostezo

Teoría de la empatía. Esta teoría sugiere que el contagio del bostezo está relacionado con la capacidad de los seres humanos para experimentar empatía. Según esta idea, cuando vemos a alguien bostezar, nuestro cerebro "simula" la acción y activa los mismos circuitos neuronales responsables del bostezo, lo que nos lleva a bostezar también.

Varios estudios han encontrado una correlación entre la capacidad de empatía de una persona y su probabilidad de contagiar bostezos. Sin embargo, esta teoría también cuenta con detractores. El doctor Andrew Gallup, un psicólogo de la Universidad de Nueva York, llevó a cabo una investigación sobre la conexión entre la empatía y el bostezo. "Seguimos sabiendo relativamente poco sobre por qué bostezamos. Varios estudios hablan de que hay una relación entre el bostezo contagioso y la empatía pero, los resultados apoyando esta teoría son diversos e inconsistentes", dijo Gallup a la BBC.

La teoría de compartir las emociones

Teoría de compartir las emociones: Elisabetta Papalagi, del Instituto de Ciencias Cognitivas y Tecnologías de Roma, presentó un estudio en el que defendía que el contagio del bostezo se trata de un mecanismo para compartir las emociones. La científica italiana, junto a otros colaboradores, recopiló diferentes causísticas y variables, como las relaciones de los sujetos entre sí -si se conocían o no, si eran amigos, familiares, compañeros de trabajo...-, los países de origen, géneros o incluso los estilos del bostezo (bostezar con la boca abierta, tapándose la boca...).

El equipo científico elaboró un modelo estadístico basado en sus datos y comprobó que efectos de cada variable influían en el contagio de bostezos. Según el estudio, publicado en el diario PLoS ONE, el vínculo social resultó ser un predictor de respuesta al bostezo de otra persona.

Un grupo de personas bostezando al mismo tiempo Getty Images

La teoría de la sincronización del cerebro

Teoría de la sincronización del cerebro. Esta teoría sugiere que el contagio del bostezo puede estar relacionado con la sincronización de la actividad cerebral entre las personas.

Se ha demostrado que las regiones del cerebro involucradas en la generación del bostezo, como el córtex motor primario, están sincronizadas entre individuos que experimentan el contagio.

Estudios de neuroimagen funcional han respaldado esta idea, mostrando una activación similar en las áreas cerebrales relacionadas con el bostezo tanto en la persona que bosteza como en la que lo contagia.

La teoría de la comunicación no verbal

Teoría de la comunicación social. Esta teoría sugiere que el contagio del bostezo puede ser una forma de comunicación no verbal entre los individuos. En muchas especies animales, el bostezo es una señal de estado de ánimo o niveles de alerta, y se ha propuesto que el contagio del bostezo puede servir como una forma de comunicación similar en los seres humanos.

A través del contagio, podríamos transmitir información sobre nuestro estado emocional o nivel de fatiga a otros miembros de nuestro grupo social.

Es importante tener en cuenta que la investigación sobre el contagio del bostezo aún está en curso, y se necesitan más estudios para comprender completamente los mecanismos detrás de este fenómeno. Las teorías mencionadas anteriormente proporcionan una base para comprender el contagio del bostezo, pero no son las únicas explicaciones propuestas hasta ahora.

