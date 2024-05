El motivo por el que no debes calentar el agua en el microondas, según los expertos

Hay inventos que han llegado para hacer nuestra vida un poco más sencilla y uno de ellos es el microondas, esa solución ideal para el día en el que se nos ha olvidado sacar del congelador lo que queremos comer o necesitamos calentar algo en pocos minutos sin tener que manchar una cazuela extra. En los años 80 llegaron a España los primeros microondas, un poco caros y no accesibles para todo el mundo. Eso es ya historia antigua porque ahora, pocas son las casas que no cuentan con uno.

De hecho, los hogares que no lo tienen es por elección personal porque, si bien parecen creados para este mundo moderno en el que vivimos, donde la inmediatez se ha convertido en indispensable, no todo el mundo está convencido de que sea la mejor manera de calentar nuestra comida. Los expertos lo desaconsejan en algunos casos, como por ejemplo, para calentar agua.

Por qué no calentar agua en el microondas

El microondas es un electrodoméstico muy útil siempre que se emplee del modo adecuado. Nos ayuda en pocos minutos a calentar, descongelar e incluso cocinas algunos alimentos, es ideal para ganar un poco de tiempo por las mañanas y también para evitar manchar más de lo esperado, sin embargo, no siempre está recomendado en todas las ocasiones, de hecho, los expertos recomiendan no usarlo para calentar agua.

Calentar el agua en el microondas puede producir un sobrecalentamiento, que es el nombre que recibe este fenómeno en el que el agua, al llegar a cierta temperatura, puede volverse inestable y terminar estallando, provocando quemaduras y también heridas, si el recipiente en el que la hemos calentado se ve también dañado. Esto se produce por la forma en la que tiene el microondas de calentar el agua.

“Cuando calentamos agua en una cacerola, el calor se transfiere por convección, de abajo a arriba. Vemos cómo las burbujas ascienden”, explica la química y divulgadora científica Deborah García en Comer. “Sin embargo, el microondas calienta por radiación, orientando las moléculas del agua en un sentido. Así que el líquido, si se dan las condiciones, puede alcanzar los 100 °C y no arrancar a hervir”. Esto es lo que se conoce como sobrecalentamiento, que es calentar un líquido por encima de su temperatura de ebullición.

Este punto es inestable y puede generar una gran cantidad de vapor, lo que puede hacer que, ante una mínima vibración, salga volando a gran velocidad del recipiente. Para evitar que esto suceda, se recomienda emplear un recipiente que esté bastante usado y tenga algunas marcas en su superficie, para que así las burbujas tengan donde adherirse y pueda hervir con normalidad.

También se puede añadir un cubierto de madera dentro del agua para que esto no suceda y la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) recomienda añadir algún tipo de soluto, como café, azúcar o, incluso, una bolsita de té, para evitar esos percances.

Alimentos que no conviene calentar en el microondas

El microondas es muy práctico, pero puede hacer que algunos alimentos pierdan sus propiedades, por lo que no siempre es recomendable usarlo para calentarlos. Por ejemplo, no conviene calentar la carne, porque disminuye su composición de vitamina B12 y aminoácidos, además se reducen sus jugos naturales y su valor proteico.

Tampoco conviene calentar el arroz en el microondas, porque afecta a su contenido de vitaminas, minerales y fibras. Verduras como el brócoli pueden perder sus antioxidantes, en otras como la remolacha, rica en nitratos, hace que se oxide el hierro que contiene. En el caso de los champiñones, se destruyen sus proteínas y si calentamos huevos duros, corremos el riego de que exploten porque la cáscara imposibilita la salida del vapor.

