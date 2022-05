Mitos y verdades sobre el himen: ¿se puede romper al montar en bicicleta o regenerarse?

El himen es una membrana que se localiza en la entrada de la vagina. Se desconocen cuáles son las funciones específicas del himen, aunque se sospecha que puede ayudar a proteger la zona íntima de infecciones. A pesar de que en nuestra cultura lo relacionamos con la virginidad, todavía hay muchos mitos y verdades que desconocemos.

El himen provoca que la primera relación sexual duela

Aunque algunas mujeres sienten dolor al tener sexo por primera vez, hay varios factores que pueden influir. Los nervios por la primera vez pueden hacer que los músculos de la vagina se encuentren tensos y que esta no esté bien lubricada, lo que generará dolor, según explican desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Asimismo, conviene tener en cuenta que no todas las mujeres tienen un himen igual. Hay algunas que tienen el himen con un agujero pequeño y otras que lo tienen más grande, o incluso varios. Este agujero es indispensable para que por él pase la menstruación. Dependiendo de su tamaño y de la firmeza del himen, puede que se produzca o no dolor al mantener relaciones sexuales por primera vez.

Se puede romper si introduzco un tampón

Esto es importante explicarlo, ya que el himen no se rompe, sino que se estira y se abre, tal y como indican desde Planned Parenthood. Es verdad que esto puede ocurrir al introducir un tampón, como explican, o al montar en bicicleta. Estas situaciones pueden provocar un ligero dolor o incluso ninguno dependiendo de la mujer.

El himen sangra siempre en la primera relación sexual

Depende, ya que sí es cierto que cuando el himen se estira y abre esto puede provocar un ligero dolor y sangrado, como explican desde Planned Parenthood. No obstante, no siempre tiene que suceder esto y hay mujeres que no sienten nada. Eso sí, el himen solamente sangra una vez, ya que en el momento en el que se abre no vuelve a su sitio.

Con los años el himen se regenera

Como ya hemos mencionado, una vez que el himen se abre no vuelve a su posición inicial, por lo tanto, no se regenera. Por eso, algunas personas que quieren volver a tener himen tienen que someterse a una operación que se conoce como himenoplastia. Solo así pueden recuperar el himen.

El himen es una membrana sin fisuras

No, el himen tiene agujeros para que la menstruación pueda pasar, como mencionamos antes. Pero, según el artículo Himen Imperforado una de cada 2000 mujeres no presentan agujeros en su himen lo que les causa una obstrucción del paso de la sangre que cursa con dolor abdominal, entre otros síntomas. El único tratamiento es la cirugía.

Algunas mujeres nacen sin himen

Al igual que es posible nacer con el himen imperforado, también lo es nacer sin himen. Esto no es habitual, pero puede pasar. De hecho, desde Plannet Parenthood explican que hay mujeres cuyo himen tiene tan poco tejido que parece que han nacido sin él, pero no es verdad.

Tras analizar todas estas verdades y mitos, seguramente lo que más nos ha impactado es saber que el himen tiene un agujero o varios. Por lo general, cuando hablamos del himen visualizamos una membrana que cubre por completo la entrada de la vagina. Pero, si esto fuese así, estaríamos, como ahora ya sabemos, ante un caso de himen imperforado.