Desmentimos los 5 mitos más habituales sobre el acné: de su relación con el chocolate a la suciedad de la piel

El acné es una afección de la piel muy común en todo el mundo, y con una gran prevalencia en España, especialmente entre la población más joven, que se presenta en forma de molestos y antiestéticos granos.

Cuando los folículos pilosos de la piel (fundamentalmente –aunque no sólo– del rostro) se obstruyen por un exceso de producción de grasa, se forman lesiones de acné que no siempre resultan fáciles de tratar. En la población adulta, una aparición repentina y prolija de acné podría esconder una enfermedad subyacente que un especialista debería estudiar.

Por todas estas razones, los cambios hormonales en los más jóvenes, y el estrés que lo empeora en la población adulta, hoy vamos a desmentir que esta afección de la piel lleve asociadas una serie de afirmaciones que se dan por válidas… ¡pero no lo son! De la mano del director de investigación sobre el cuidado de la piel de Paula's Choice, Bryan Barron, vamos a explicar 'la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad' del acné.

1. El acné prolifera en las pieles sucias

La buena o mala higiene facial nada tiene que ver con la aparición de estos granitos faciales. De hecho, esta falsa creencia hace que muchas personas, obsesionadas, "abusen de la exfoliación facial con jabones en pastilla, de fórmulas abrasivas e, incluso, de cepillos de limpieza de cerdas demasiado agresivas".

La higiene facial nada tiene que ver con la aparición o no de acné. Freepik

No, el acné no prolifera en las pieles 'sucias', y "abusar de productos demasiado potentes incrementa el riesgo de la deshidratación, por no hablar de lo que la irrita y favorece la producción de sebo. Es como la pescadilla que se muerde la cola, no tiene fin", explica el experto.

Y añade, para los incrédulos, "la aparición de granos no tiene nada que ver con que la piel esté 'sucia', sino con la obstrucción de los poros. Por ello, resulta de vital importancia incorporar a la rutina facial un exfoliante químico que contenga ácido salicílico”. Este gesto es capaz de desobstruir los poros y evitar la acumulación de sebo en su interior".

2. Hay que 'secar' esos granos cuanto antes

“Al hacer todo lo posible por 'secar' los granos de acné, lo que estamos haciendo en realidad es alterar el nivel de hidratación de la piel con ingredientes que la agreden. Este tipo de acciones no son recomendables nunca, ya que solo conseguimos incrementar la probabilidad de que los granos dejen marcas difíciles de eliminar”, señala el director de Investigación de Paula’s Choice.

Secar los granos con productos agresivos puede provocar deshidratación. PEXELS

Para el cuidado de estos granitos, cuando no son graves, lo mejor es cuidar la zona afectada a base de productos suaves y específicos, formulados con ingredientes de eficacia demostrada. Se trata de eliminar el exceso de sebo y ralentizar su nueva aparición, no de provocar marcas de por vida.

3. El chocolate 'alimenta' la proliferación del acné

No, rotundamente falso. Comer chocolate o alimentos con alto contenido graso (sin excederse) no tiene ninguna incidencia demostrada sobre la aparición del acné.

No está demostrado que la ingesta de chocolate empeore el acné. Freepik

La mayoría de las personas piensan que los alimentos ricos en grasa como el chocolate pueden provocar acné. En este sentido, existe una afirmación concreta que sí relaciona los productos dulces a base de azúcares refinados, de elevado índice glucémico, con el acné. Por eso, el chocolate siempre será mejor con un alto porcentaje de cacao y menos azucarado.

En cualquier caso, Barron propone probar a reducir el consumo de azúcares refinados en general, y comprobar si esto mejora la calidad y la presencia del acné en la piel. Pero no es el chocolate en sí un alimento que perjudica el pronóstico, sino los azúcares en exceso.

4. Un producto que pica, es porque hace efecto

Se trata de un mito ampliamente extendido, que no tiene nada que ver con la realidad. Otra cosa muy diferente es los ingredientes de los que se compone ese producto específico para tratar el acné.

Que un producto 'pique' al aplicarlo contra los granos no implica que sea eficaz. Ron Lach / PEXELS

En palabras de Barres, "muchos productos para el acné contienen ingredientes que producen hormigueo (mentol, menta, eucalipto, limón, algunos alcoholes). La realidad es que pueden suponer un problema grave de sensibilización de la piel, y esto hay que tenerlo en cuenta".

En otro orden de cosas, el experto advierte que "no hay estudios que demuestren que estos ingredientes sean beneficiosos para acabar con los granos o la piel grasa. Lo que sí está demostrado en muchos casos es que dañan la piel y empeoran el acné”, concluye.

5. ¿Lo mejor? aplicar productos específicos sólo sobre el grano

“Aplicar de forma localizada un exfoliante a base de ácido salicílico (BHA) o un producto de peróxido de benzoilo para reducir el enrojecimiento, la inflamación y las marcas que dejan los granos, sólo es aceptable para quienes desarrollan granos de forma puntual".

Si no es éste tu caso, es esencial tratar la piel de todo el rostro adecuadamente para obtener y mantener buenos resultados”. advierte Barron. “Si únicamente nos ocupamos de las imperfecciones que se ven, estaremos ignorando las que se pueden estar formando en otra zona y que aún no han brotado en la superficie.”

