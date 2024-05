Qué es la menotropina: cuál es su uso médico y por qué se considera sustancia de dopaje

El Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado con cuatro años de inhabilitación al ciclista colombiano Miguel Ángel López por uso y posesión de menotropina en el Giro de Italia del año 2022.

Una medicación hormonal para la fertilidad

La menotropina, a veces también conocida como gonadotropina menopáusica humana, es un tipo de medicación hormonal usado clínicamente sobre todo en el abordaje de ciertos trastornos de fertilidad en las mujeres.

Concretamente, detalla el medio científico Reproductive Biomedicine Online, las preparaciones de menotropina (que se preparan con orina de mujeres menopáusicas) se prescriben a algunas pacientes para estimular la maduración del folículo en el ovario, incrementando así su fertilidad. Se administran mediante una inyección diaria, intramuscular o subcutánea, durante unos diez días y bajo estricta supervisión médica.

Existen algunas contraindicaciones para su uso: en caso de embarazo, de insuficiencia ovárica primaria, de sangrado vaginal anormal, de trastornos no controlados de la glándula tiroides o suprarrenal, en caso de quiste ovárico, en caso de cáncer de mama, en caso de cáncer de útero, en caso de cáncer de ovario, en caso de tumor de la glándula pituitaria o del hipotálamo o en trastornos de infertilidad no causados por falta de ovulación, según el portal de divulgación Drugs.com.

Por otra parte, hay que apuntar que la menotropina incrementa el riesgo de embarazo fuera de útero (ectópico), de aborto espontáneo, de parto prematuro, de defectos de nacimiento o de fiebre tras el parto.

Uso en dopaje

Como otras hormonas, la menotropina se emplea ocasionalmente (e ilícitamente) para incrementar el rendimiento deportivo. De hecho, el uso de medicaciones hormonales en los deportes se remonta a las décadas de los 60 y los 70, y se basa en el efecto que tienen algunos de sus componentes (como la hormona luteinizante o la hormona estimulante del folículo, ambas presentes en la menotropina) sobre la secreción de andrógenos en los varones.

Específicamente, en los hombres la menotropina puede aumentar la secreción de esteroides testiculares, incrementando los niveles de testosterona y epitestosterona. A su vez, estas hormonas aumentan la masa muscular, otorgando fuerza y resistencia física.

Referencias

van de Weijer BH, Mulders JW, Bos ES, Verhaert PD, van den Hooven HW. Compositional analyses of a human menopausal gonadotrophin preparation extracted from urine (menotropin). Identification of some of its major impurities. Reproductive Biomedicine Online (2003). DOI: 10.1016/s1472-6483(10)62071-8.

Drugs.com. Menotropins (Monograph). Consultado online en https://www.drugs.com/monograph/menotropins.html el 29 de mayo de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.