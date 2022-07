"El mejor sitio para una siesta después de almorzar es el sillón más que la cama"

¿Quién no ha sentido la tentación y más con los calores sofocantes que vivimos estos días en España de echarse una cabezadita después de comer? La siesta en nuestro país es casi una tradición, especialmente en los meses de verano, aunque según datos publicados por BBC News solo el 22% de los españoles la practican de forma habitual y el 18% de forma esporádica.

Según el estudio Biological Rhythms and Behavior, la siesta es consecuencia natural del descenso de la sangre del sistema nervioso al digestivo que ocurre después de la comida. Es decir, la mayoría de la sangre del cuerpo se dirige al estómago para realizar una buena digestión y, por ello, después de la comida se produce una caída del estado de alerta. Pero, ¿es bueno echarse una siesta inmediatamente después de comer? ¿Está contraindicada si sufrimos alguna dolencia de estómago? ¿Existe alguna postura ideal para dormir la siesta y evitar molestias? El doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo y director médico y fundador de IDI-Instituto Digestivo, resuelve estas y otras dudas en esta entrevista con 20Minutos.

Un hábito tan español como la siesta encaja con la digestión perfecta o son realmente incompatibles.A pesar de lo agradable que puede resultar una buena siesta, realmente no es lo más adecuado desde un punto de vista de la digestión. Habitualmente el almuerzo suele ser la comida más copiosa del día y, es inevitable, ya que el proceso de la digestión requiere un aporte de sangre importante; por esto el flujo sanguíneo se deriva hacia el tubo digestivo desde otros órganos, incluyendo el cerebro, por lo que la somnolencia es frecuente y, muchas veces, inevitable. Esto hace que tengamos “necesidad” de acostarnos y dormir. Sin embargo, este cambio de postura no es la más adecuada para la digestión.

¿Es recomendable echarse la siesta inmediatamente después de comer? ¿Cuál es el tiempo que debemos esperar entre la comida y el sueño?Es muy frecuente que recomendemos no acostarse inmediatamente después de cenar sino esperar al menos un par de horas ya que, si nos acostamos muy cerca de la ingesta, la posición favorece el reflujo gastroesofágico y que se enlentezca el proceso de la digestión. De hecho, el horario español en este sentido no nos favorece, debido a que por las horas de luz solemos cenar tarde. Pues, por la misma razón, no es recomendable acostarse a dormir la siesta justo después del almuerzo, ya que provocaríamos un retraso en el vaciamiento gástrico y la posible aparición de nauseas, pirosis (ardor), regurgitación o gases, entre otros síntomas. Además, en estas situaciones, el sueño no es reparador.

¿Cuál debería ser la duración ideal de una siesta y las condiciones que debemos tener en cuenta antes de irnos a dormir para que no perjudique a nuestro estómago?La duración de la siesta no tiene tanta influencia en la función digestiva como en la calidad del sueño nocturno posterior, es decir, si se duerme mucho durante el día, probablemente tengamos más dificultades en conciliar el sueño por la noche. Así, quizá sea mejor en términos generales la típica 'cabezadita' de pocos minutos para después poder seguir una cierta regularidad a lo largo del resto del día y de la noche.

Por otro lado, dependerá mucho también de la cantidad de comida ingerida y el tipo de comida. Así, no es lo mismo una siesta después de una comida muy copiosa o con alimentos muy grasos y difíciles de digerir, como carnes rojas, fritos, grasas, o bollería, por ejemplo, que haber comido alimentos saludables como verduras, frutas frescas, pescado a la plancha, etc. o cantidades moderadas. En estos casos, una pequeña siesta puede ser el complemento perfecto y así evitaremos síntomas tan molestos como los temidos ardores o la regurgitación de alimentos no digeridos.

Si se padecen dolencias estomacales, como por ejemplo el reflujo, ¿qué debemos tener en consideración antes de echarnos una siesta?Como hemos mencionado antes, el problema no es tanto la siesta en sí, como la postura en decúbito (acostado) y que no se da tiempo a que el estómago se haya vaciado. De esta forma, los pacientes que padecen de reflujo gastroesofágico, bien porque tengan una hernia de hiato u otra patología, van a tener una mayor incidencia de estos síntomas, lo cual no solo va a ser muy molesto, sino que además puede perjudicar su enfermedad o situación de base.

¿Existe una postura ideal que podemos adoptar durante la siesta para no tener dolores de estómago?Quizá el mejor sitio para una siesta después de almorzar sea el sillón más que la cama, ya que la postura erguida disminuye, por acción de la gravedad, los episodios y la intensidad del reflujo.

¿Hay algún tipo de dolencia de estómago con la que esté completamente contraindicada la siesta? ¿Por qué?No es que la siesta sea mala per se, sino que hay que tener sentido común y evitar factores que predispongan a un empeoramiento de una situación clínica como es el reflujo. En general, cualquier situación de exceso de ácido, como puede ser gastritis, úlceras, etc., pueden verse empeoradas por el hecho de acostarse justo tras haber comido y si, además, esa comida es copiosa, peor.