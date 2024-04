Este es el mejor lado de la cama para dormir según los expertos

En un momento social en el que el buen descanso es uno de los deseos más preciados y ciertamente más escasos en España, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, además de asegurar las horas mínimas de sueño es interesante conocer qué lado de la cama es mejor según nuestras condiciones físicas. La ciencia lo constata: no es lo mismo dormir hacia el lado derecho que hacia el izquierdo.

El sistema cardiovascular, la columna vertebral, el embarazo e incluso una mejor agilidad mental están vinculados con una decisión que parece tan trivial a la hora de ir a la cama y en la que incide también si dormimos solos o acompañados.

Ventajas del lado izquierdo

Aquellas personas que tengan algún tipo de alteración en el sistema cardiovascular se verán especialmente beneficiadas si optan por dormir sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Un estudio publicado en la revista The Journal of Neuroscience ha avalado que esta postura beneficia el drenaje linfático del sistema nervioso central. Y no es un simple dato anecdótico: se trata de garantizar el mejor equilibrio de la presión sanguínea y favorecer al mismo tiempo al sistema inmunitario.

Esta opción también se presenta como la más recomendable en lo que se refiere al mejor estado para la columna vertebral. Aunque a priori se pueda pensar que una persona acostada hacia arriba tiene la espalda mejor alineada que en cualquier otra postura, voces expertas aseguran que no es realmente así. El lado izquierdo evita la presión de vías sanguíneas que también interfieren en la médula espinal y en esta parte anatómica clave para nuestro movimiento y flexibilidad.

Ventajas del lado derecho

Si con el lado izquierdo se favorecen funciones clave del sistema cardiovascular, al parecer el derecho ayuda a otras no menos importantes relacionadas con el sistema nervioso central. Así lo constatan desde la web divulgativa del Centro Médico de la Universidad de Rochester (Estados Unidos): no solo apuntan a una mayor agilidad mental sino incluso a reducir el riesgo de demencia.

Entre las investigaciones de esta institución médica resaltan que durmiendo hacia el lado izquierdo se favorece además una de esas funciones orgánicas tan desconocidas: la acumulación de sustancias tóxicas que la actividad cerebral genera durante el día y que el líquido cefalorraquídeo (que rodea el cerebro y la médula espinal) se encarga de gestionar. El estudio en humanos ha mostrado cómo esta operación funciona eficazmente al dormir del lado derecho.

¿Hay posiciones más seguras en el embarazo?

El sistema cardiovascular de la gestante y el bebé es una preocupación típica del proceso del embarazo: se habla del miedo a que se compriman los vasos sanguíneos que irrigan el útero y por tanto dañar tanto a la madre como al feto. Ciertos estudios habían apuntado que dormir de espaldas o hacia el lado derecho aumentaba la probabilidad de alteraciones como estas y en consulta médica se desaconsejaba esta opción.

Sin embargo, un estudio realizado en el marco de la agencia sanitaria estadounidense (NIH) ha certificado que este riesgo no es tan categórico al menos hasta la semana 30 de la gestación, si bien no se han evaluado los riesgos en la recta final del embarazo. Desde la NIH no se confirma por tanto la influencia de la postura en los estadios temprano y medio del embarazo.

