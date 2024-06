Cómo el magnesio puede ayudar contra la ansiedad y cuál es su efecto en el sistema nervioso

Resuena en los últimos tiempos como uno de esos suplementos vitamínicos que de repente se ponen de moda y que mucha gente empieza a ingerir incluso sin saber si tiene o no un déficit de esa sustancia en su organismo. Del magnesio se desconocen sin embargo algunas de sus propiedades más importantes, como la regulación del sistema nervioso que lleva a cabo.

Hablamos de un nutriente que ayuda a más de 300 enzimas a culminar satisfactoriamente sus funciones: desde producir proteínas a controlar el azúcar en sangre o mantener el sistema nervioso a punto. Los huesos retienen la mitad del magnesio del organismo, y esto es esencial para formarlos.

Voces expertas calculan que una concentración adecuada de magnesio en sangre para un adulto deberías oscilar entre los 310 y los 420 miligramos diarios. Cantidades que podemos ingerir naturalmente mediante alimentos. Es un nutriente inocuo así que no debemos limitar su consumo: los riñones eliminan su exceso en la orina, si bien no se debe superar las dosis máximas que procedan de suplementos vitamínicos y medicamentos.

Cómo actúa frente a la ansiedad

La clave que vincula al magnesio con una especie de efecto apaciguador en el sistema nervioso tiene un nombre específico: receptores GABA del cerebro. Se trata de ácidos gamma-aminobutíricoa, unos aminoácidos y neurotransmisores que regulan la excitabilidad cerebral. Se caracterizan por una función inhibidora, por lo que mantienen controlado el sistema nervioso.

A este efecto hay que añadir que el magnesio también interviene en la producción de serotonina, hormona esencial que regula el estado de ánimo y cuyos niveles bajos se asocian a estados depresivos. De hecho, estudios científicos han avalado en los últimos años la tesis de que el origen de la depresión clínica estaría en un déficit en la disponibilidad o en la captación de la serotonina en el encéfalo.

¿En qué alimentos encontramos el magnesio?

El cuerpo humano no produce magensio naturalmente, pero la buena noticia es que lo encontramos en un amplio abanico de alimentos presentes en la dieta mediterránea. Al menos en España no tenemos problemas para mantener equilibrados los niveles de este nutriente ya que podemos encontrarlo en:

Legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de hojas verdes.

Cereales integrales.

Leche, yogur y algunos productos lácteos.

Signos de déficit en nuestro organismo

Una analítica de sangre no puede mostrar con precisión si la dosis de magnesio presente en nuestro organismo es o no adecuada. Las alertas físicas se manifestarán cuando sus niveles sean especialmente bajos. Son síntomas en este sentido la debilidad, la pérdida de apetito, fatiga, náuseas y vómitos. Cabe resaltar que el déficit de magnesio puede estar detrás de patologías tan considerables como la osteoporosis o la diabetes tipo 2.

Referencias

Flight, H. (2023, 27 de enero). Magnesium: what you need to know about this important micronutrient. https://theconversation.com/magnesium-what-you-need-to-know-about-this-important-micronutrient-197328

NIH (s.f.). Magnesio. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-DatosEnEspanol/

