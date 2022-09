Los tres ejercicios efectivos de un psicoterapeuta para dejar de pensar demasiado

Una de las formas en las que se manifiesta la ansiedad es en la forma de pensamientos vertiginosos y desordenados, que nos hacen analizar en exceso cada arista de un asunto concreto. A menudo, estos pensamientos no son parte de una reflexión productiva, sino que más bien nos incapacitan aún más para seguir adelante.

Por ejemplo, muchas personas pueden repasar obsesivamente ciertos episodios de su pasado, recordando todos los detalles, reinterpretándolos y martirizándose con lo que ven como negativo. Otras podrían preocuparse constantemente por el futuro, examinando cada curso de acción posible y tratando de averiguar las posibles consecuencias.

Para este problema, la psicoterapeuta Jenny Maenpaa ofrece en el medio estadounidense CNBC tres ejercicios que pueden ayudarnos a evitar pensar en exceso sobre las cosas.

1. 'Reframing' positivo

Reframing viene a significar algo así como reencuadre. Según Maenpaa, este ejercicio tiende a confundirse con lo que a menudo conocemos como positividad tóxica, que viene a decir que lo único importante para que una situación sea positiva es la actitud del individuo, al margen de lo difíciles o trágicas que puedan ser sus circunstancias.

En cambio, la psicoterapeuta propone reconocer los aspectos negativos de una situación y, posteriormente, evaluar si existe otra forma de pensar sobre ella. Quizás tenga beneficios para nosotros, o quizás haya aspectos que estemos a tiempo de solucionar.

Por ejemplo, si encontramos que el trabajo nos está estresando y agotando mental y físicamente, no se trataría de pensar que nuestra actitud frente a él es lo único que va a marcar la diferencia. En cambio, deberíamos reconocer que nos resulta exigente y nos provoca malestar, y buscar maneras de que nos afecte menos personalmente como nuevas formas de organizarnos o una mejor separación con nuestra vida privada.

2. Escribir los pensamientos una vez y distraernos 24 horas

Cuando nuestra psique percibe que estamos ante una amenaza o conflicto, pone en marcha varios sistemas de protección. Esto resultaba muy útil en el pasado distante de nuestra especie, cuando los peligros que nos encontrábamos en nuestra vida podían ponerla en riesgo, pero no en la actualidad en las que muchas de estas amenazas son de otra naturaleza.

Frente a esto, Maenpaa propone escribir lo que sentimos y esperar al menos 24 horas antes de tomar ninguna decisión ante ello, distrayéndonos mientras tanto con otros asuntos. De esta manera, evitaremos la tentación de tomar decisiones impulsivas, que a menudo pueden conllevar consecuencias indeseadas.

3. Practicar la 'gratitud específica'

La premisa en la que se basa este ejercicio, detalla la experta, es la que postula que expresar gratitud puede proporcionarnos felicidad. Puede ayudarnos "a contextualizar nuestra frustración frente a aquello que amamos y ayudarnos a conectar con algo mayor que nosotros mismos".

Sin embargo, dice, la misma práctica de la gratitud repetida una y otra vez puede disminuir estos beneficios, convirtiéndose en una tarea sin significado más que en una acción consciente. Por eso advoca por la 'gratitud específica': hacer un esfuerzo por pensar en cosas concretas y específicas de cada día o situación por las que estemos agradecidos.

Hay que saber cuándo buscar ayuda

En general, existen muchas tácticas propuestas por profesionales que pueden ayudar a algunas personas a manejar ciertos aspectos de fenómenos como son la ansiedad en el día a día.

Sin embargo, es importante diferenciar cuándo este tipo de fenómenos son una parte normal de la vida y el desarrollo de la persona en una sociedad sobreestimulante y competitiva, cuándo son el resultado de circunstancias externas no dependientes de cada uno (y que en ocasiones amenazan la misma salud o estabilidad material de las personas) y cuando son síntomas de una verdadera psicopatología que requiere de atención especializada.

Por ello, en aquellos casos en los que las emociones negativas supongan una verdadera disrupción en la vida diaria, es vital darles la importancia que realmente tienen y buscar el tratamiento o la atención especializada que sean necesarios.

Referencias

Jenny Maenpaa. A psychotherapist shares the 3 exercises she uses every day 'to stop overthinking'. CNBC Make It (2022). Consultado online en https://www.cnbc.com/amp/2022/02/25/a-psychotherapist-shares-the-exercises-she-uses-every-day-to-stop-overthinking.html el 13 de septiembre de 2022.